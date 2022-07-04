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台積電法說7月14日將登場 陸行之點出投資人四大擔心重點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）法說會預計在7月14日召開，知名半導體分析師陸行之今（4）日在臉書發文表示，「公司不該浪費時間講二季度數字如何」。圖/聯合報資料照片
台積電（2330）法說會預計在7月14日召開，知名半導體分析師陸行之今（4）日在臉書發文表示，「公司不該浪費時間講二季度數字如何」。圖/聯合報資料照片

台積電（2330）法說會預計在7月14日召開，知名半導體分析師陸行之今（4）日在臉書發文表示，「公司不該浪費時間講二季度數字如何」，投資人要擔心的問題包括明後年營收年複合成長是否下修？重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰？資本支出踩煞車的考量，及產能利用率若下滑10~20%對毛利率的影響等。

陸行之今日在臉書貼文點出，看起來即使加速被外資「賤賣」，公司（指台積電）還是不宣布短期營收增長趨勢改變，資本開支大增在產能利用率下滑後對獲利率的風險。

陸行之在貼文中明白的點出，「今年下半年量產的 N3（對N5），看起來是一大敗筆，明顯比N5對N7量產時程間隔多延遲半年，不但讓水果無法在9月份要推出的新手機採用，在上周的技術論壇似乎乾脆把N3省略不比，直接拿N3E來跟N5比」。

陸行之認為，「如果N3E才是2023年貢獻營收的主力3nm 產品，表示N3E對N5量產時程間隔比N5對N7足足多了至少一年，難怪N2要被push到2025年下半年才能量產出貨了, 送給了競爭者一年喘息的空間」。

陸行之說，7/14法說會，「公司不該浪費時間講二季度數字如何如何」，陸行之認為投資人擔心的問題有四大重點：

1. 2023～2024的營收增長是否會低於先前提供15～20%CAGR的長期增長趨勢目標？是否下修？如果目標沒變，是否考量（factored in) 客戶的庫存反向減少及全球通膨／股市崩跌對科技產品及半導體需求的重大影響，而不是靠著客戶可延遲及取消的在手訂單來擴產及告訴投資人。

2. 公司對重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰或分攤損失機制？

3. 12吋先進製程，12吋成熟製程，8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少％，公司才會考量將資本開支採煞車。

4. 一切假設基礎不變，假如產能利用率下滑10%，20%，對公司毛利率的影響有多大？

至於第五點，陸行之則是說「等會兒想到再加」。

產能利用率 營收

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