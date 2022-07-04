鴻海研究院量子錯誤更正技術 將分享給台灣量子國家隊
鴻海（2317）旗下鴻海研究院參與開發的量子錯誤更正技術，再獲全球頂級期刊肯定！由鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學Vincent H. Poor教授及其合作夥伴完成的最新研究成果「Entanglement-assisted concatenated quantum codes」，於全球頂級期刊《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS）發表，該研究發展了新的量子錯誤更正的技術，構造出更優秀的錯誤更正碼，提升量子硬體效能。
PNAS創刊於1915年，是美國國家科學院的官方研究週刊，和《自然》(Nature)和《科學》(Science)一樣，是世界上最具知名度的基礎科學領域的學術期刊之一，在全世界各地擁有廣大的從事基礎科學研究的讀者群。該期刊的五年平均影響因子達12.291。
量子錯誤更正作為量子容錯計算的核心關鍵技術，謝明修表示，該研究是利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼，進而發展了新的量子錯誤更正技術，可望提升量子電腦硬體效能，降低錯誤率。該研究理論核心是基於謝明修所長在博士期間發表在Science期刊的架構延伸而來。
謝明修指出，唯有能夠在硬體上實現錯誤更正技術，才能夠構造出超越現有經典計算能力的量子電腦，除此之外，更高效的錯誤更正碼，也能改善量子通信傳輸的速率。
秉持協助台灣量子計算發展的理念，鴻海研究院也計畫將該研究成果，分享給行政院科技部量子國家隊，為台灣量子計算研究做出更多貢獻。
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