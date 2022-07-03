半導體強強滾 竹科半導體廠商7月徵才逾3,000人
本土疫情趨緩，勞動部勞動力發展署7月將在台中及新竹舉辦兩場大型實體就業博覽會，包括力成科技（6239）、矽品、聯電（2303）、大立光（3008）、先進光電（3362）等都大手筆徵才數百人；竹科半導體廠商預計徵才逾3,000人，顯示我科技產業生產活絡，徵才力道未減。
受疫情影響，勞動力發展署實體就業博覽會已停辦兩年，今年7月則恢復實體舉辦，預計在嘉義、台中、及新竹舉辦三場。其中台中及新竹兩場，都以科技業徵才為主，兩場合計提供近萬職缺，開出主要職缺為製程、機電、設備工程師，以及技術員、作業員等，多為生產線上職缺，反映我科技產業仍在趕單搶出貨。
其中，7月23日在新竹縣體育館舉行的新竹就博會最受關注。勞動力發展署官員說，該場活動定位科技城，有竹科60家廠商參與，而且以力晶、聯電、瑞昱（2379）等半導體產業徵才為主，光是半導體業就提供3,135個職缺。
官員指出，力成科技開出750個職缺，包括技術師700人、品管員50名；聯電則開出422個職缺，包括技術員200名、設備工程師200名，以及22名助理工程師。欣興電子（3037）則徵才187人，包括100名現場技術員及87名設備及製程工程師。
此外，景碩科技（3189）則開出178個職缺，主要徵才項目為100名技術師、及50名品管技術師。元晶太陽能（6443）也有175職缺，包括130名電池製造技術員，以及45名各式工程師。
在薪資方面，官員指出，寰邦科技製造主管祭出8萬元的高薪，頎邦科技（6147）、欣興電子、南茂科技（8150）徵求工程師最高薪資達7萬元。
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