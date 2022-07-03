工研院將以「敏捷創新．淨零前行」主軸 歡慶49周年院慶

工研院將於7月5日迎來49周年院慶，今年度的主軸為「敏捷創新． 淨零前行」，將運用線上線下虛實整合方式，突破疫情與地域限制，與遍佈在全臺北中南地區的全院同仁空中相聚同歡。

院慶當天除了頒發「傑出研究獎」、「產業化貢獻獎」及「績優服務獎」等工研菁英之外，特別頒發「創業競賽獎」、「2030跨域議題海選獎」、「資深正級人員」等獎項，鼓勵具備敏捷創新思維的同仁持續精進，形塑院內創新、新創與跨域合作的文化。

素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，今年有五項金牌創新技術，分別是「新穎標靶青光眼藥物開發計畫」，針對青光眼患者研發的全球首創雙標靶機制，降眼壓的成效優於國際領先大廠3倍；「先進半導體薄膜設備智慧製程系統」以全球首創全程數位調控的軟硬整合技術，有效縮短半導體薄膜製程調機時間約95%，協助半導體業邁向淨零碳排；「臺灣5G O-RAN關鍵智能管理控制軟體」為國內第一套自主專網核心技術，讓5G基站提供聰明節能兼具不中斷服務；「高能雷射銲接應用與國產化設備推動」則解決雷射銲接仰賴進口痛點，幫助傳統銲接業轉型升級；「翻轉臺灣面板產業之micro-LED顯示技術」領先全球低碳排高解析的micro-LED顯示與感測整合系統，幫助臺灣面板業重返榮耀。這些前瞻創新技術運用敏捷創新為產業提出解方，創造出疫後產業新價值。

面對淨零碳排的挑戰，鼓勵工研人跨域合作之餘，在7月5日院慶當天更特別在工研院北中南共6個院區、10個據點，展示全院減碳相關的技術與服務，希望帶動更多跨單位的合作機會，為產業帶來新商機，創造新價值。

為了推動淨零碳排，工研院也在FB推出「尋找對聯高手」活動，廣邀粉絲發揮創意動腦寫下「工研淨零創新猷」的對聯，以及淨零碳排的線上虛擬展示體驗活動，廣邀粉絲一起共襄盛舉。