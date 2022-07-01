欣興取得廠務工程 交易總金額3.05億元

ABF載板欣興（3037）今（1）日公告，取得廠務工程之相關資料，從去年11月18日至今日，廠務工程交易總金額為3.05億元，交易相對人為禾融工程有限公司，取得或處分之具體目的或用途為供生產及營運用。

法人指出，欣興第二季展望樂觀，雖4月受昆山停工影響，但載板新產能開出，整體營收仍向上提升。5月營收主要成長原因，包含昆山地區兩個廠區，4月營收大概是過往的50至60%，但5月份回到80至90%。加上ABF載板新產能逐步開出，楊梅、山鶯、新豐等廠區都有新產能出來，6月營收還是樂觀看待。

法人表示，欣興上下半年還是會有淡旺季差別，雖終端PC、NB雜音比較多，PCB這邊對下半年看法還是比上半年好。載板這邊產能訂單還是吃緊。

至於楊梅新廠方面，產能分階段從年初逐步提升到明年上半年全產能開出。目前是在第一個階段產能開出，後面開出還是按照客戶規劃時程，基本上產能開出可以維持100%的使用率。

欣興今日受到大盤重挫影響，今日股價下跌7.89%或12.5元，收在每股146.00元，股價持續創波段低點。