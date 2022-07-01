飛比價格App首頁改版 AI打造千人千面「逛逛慾望牆」

電商比價平台、第一網站旗下「飛比價格」APP首頁改版，以AI技術設計「購物慾演算法」，推出個人化推薦系統「逛逛慾望牆」，以AI機器學習找出適合的商品展現，滿足「千人千面」生活所需的全方位精準化推價，希望為電商夥伴提高網路成交率，滿足用戶和電商兩端的需求。

飛比價格產品總監賴佳彬指出，「逛逛慾望牆」以AI技術根據每個人最近的商品瀏覽軌跡，以及目前市場購物趨勢，量身打造出專屬於消費者的逛街體驗，購物比價也像在滑Instagram和TikTok。點擊有興趣的商品時，先自動比出全台最低價，再前往購買，屬電商界的全台首創。上線一周以來，手機用戶逐步更新，用戶上線使用頻率，首頁的商品瀏覽數增加六成，停留在逛逛慾望牆的瀏覽時間則增加四成。

第一網站總經理李宗豪表示，不同於單一平台的推薦系統，飛比價格收錄了全台電商五億筆以上的商品資料，不論是主流電商或是垂直電商，甚至是微型電商；因此能從中找出最適合的商品，提供消費者更精準更便利的用戶體驗，順手將相關商品一次買齊。