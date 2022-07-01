廣積攻智慧交通 推出AI新品

工業電腦廠廣積（8050）今（1）日發表軌道交通電腦系統MPT-8000AR，期待為營運帶來佳績。

廣積去年接獲網通設備及能源設備訂單，今年貢獻業績占比最大的是網通業務，軌道交通業務佔營收比重為個位數，產品研發方面，除了工業級電腦板卡產品外，廣積積極開發出許多各種不同應用的系統產品及平台(Platform)，產品線包括嵌入式系統、工業級電腦主機板、數位電子看板、網路應用、工業級平板系統、智能交通方案、人工智慧物聯網、軌道交通EN50155認證、28.5 吋長條型螢幕、 高端通訊產品、邊緣計算、大型中、高階網安專案、充電站等。

廣積指出，MPT-8000AR搭載第10代Intel Core處理器，並通過EN50155軌道標準認證以及EN45545防火耐燃認證。此強固型系統配備M12可鎖固連接器，可確保在高衝擊振動環境以及惡劣的高低溫條件下，仍可緊密連結不鬆脫，並穩定的進行資料傳輸工作，相當適用應用於各式智慧型AI交通運輸和軌道車輛解決方案。

廣積表示，MPT-8000AR專為智慧型IoV車聯網市場量身打造，可外接MXM繪圖卡、攝影機和感應器等，用於交通號誌的識別、速度控制、障礙物監測以及碰撞避免等用途。此系統在整合Intel Movidius視覺加速M.2模組後，即可變身高效AI解方案，執行深度學習任務以進行人工智慧監控。

廣積今日收在每股60.80元，下跌3.10元或4.85%，股價力守在60元關卡。