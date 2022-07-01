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圓展因應混合式教學需求 推全新實物攝影機搶市

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

圓展（3669）宣布推出兩款全新鵝頸手臂實物攝影機AVer F17+和AVer F50+。圓展表示，兩款實物攝影機搭載1,300萬畫素鏡頭、4K高清影像、超高放大倍率，更支援HDMI輸出，創新設計搭配圓展互動教學軟體AVerTouch，全方位滿足多種學習情境，是混合式教學最強後盾。

F17+ 和F50+ 實物攝影機不僅搭載1300萬像素鏡頭以及4K Ultra HD高畫質解析度，更可顯示60fps高流暢即時影像。F17+ 擁有23倍總放大倍率、F50+ 則具備前所未見230倍的總放大倍率，包含10倍光學變焦及23倍數位變焦，大至3D模型、小至樹葉紋路都能栩栩如生地呈現；此外，靈活的鵝頸式手臂，可依教學需求360°調整拍攝角度，輕鬆捕捉老師人像或教材，有效提高教學互動性和課堂參與度。

圓展表示，F17+和F50+是實體加線上教學的最佳選擇，支援單鍵快拍和錄影的功能，輕鬆創造活潑生動的教學內容；透過HDMI直接輸出4K高畫質影像至大型觸控螢幕或任何顯示器，傳遞無與倫比的聲音和圖像；這兩款實物攝影機更配備USB隨插即用功能，僅需一條USB線連接電腦，老師便可隨時展開線上教學。

圓展是Google Cloud優勢合作夥伴的一員，AVerTouch軟體更在Google教育整合性解決方案扮演重要角色。

F17+和F50+搭配AVerTouch可一鍵串流影像，並進行註記、擷取、影音錄影等多樣化功能，還可連結Google雲端硬碟自動備份、同步存取檔案；老師更可串接Google Classroom，透過AVerTouch直接派送圖片或影像作業給學生，提升教學便利性及學習成效。

圓展 Google

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