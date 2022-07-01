中華電信5G精準聯網醫療暨緊急救護系統 預計9月啟用

中華電信（2412）持續發揮資通訊技術優勢，在國家發展委員會與衛生福利部桃園醫院全力支持下，建構「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」服務，預計今年9月正式啟用。將運用患者到院前心律血氧等監測數值，即時且精確分析病患生理資訊，透過5G網路高速率、低延遲、高頻寬的特性，零時差串接院內急診室與院外醫療站及救護車移動式醫療系統，解決院內外的資訊傳遞落差，落實精準醫療。

近期接連發生多起國內民眾確診後體內產生「免疫風暴（免疫失控）」事件，衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全指出，新冠肺炎確診者約二到四成在初期無明顯症狀且意識清楚，病毒可能會影響呼吸系統中的化學接受器，某種程度的干擾確診者對低血氧的感受，身體慢慢陷入缺氧危機而不自覺，出現意識混亂、噁心嘔吐、低血壓、氣促（呼吸急促）等症狀，病情急速惡化，令人措手不及，到院前醫療急救工作更顯得尤為重要。本次針對緊急救護需求打造之「急診戰情系統」，擔任資料交換與資訊統合的角色，將移動式精準醫療系統資訊即時傳遞至院內，在病患到院前，協助急診室醫療團隊做評估參考以預做準備，建立創新急救模式、成為急救系統標竿。

衛生福利部桃園醫院院長徐永年表示，本服務協助將急診治療所需求之判斷關鍵資訊，透過移動式精準醫療系統，在救護車輛運送病患同時，將第一線救護人員觀察到的即時影像、生理資訊與綜合生命跡象資料偵測機結果，彙整於戰情室的九宮格儀表板，傳送到急診戰情室。提出腦中風、心肌梗塞、重大創傷等傷患與確診者適宜的現場急救方案，實現到院前後治療評估與判別最合宜之救護辦法」

中華電信董事長謝繼茂表示，「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」上線後，將有效提升衛生福利部桃園醫院救治效率，並為醫療量能進行最適配之運用，為疫情期間急救轉運的資源調配提供精準且即時的決策依據，將是落實智慧醫救護發展的新里程碑。未來，中華電信持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，推出更多科技醫療領域之相關應用，創造正面的社會影響力。