電信業者成立消費爭議處理中心 提升客服品質

中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、台灣固網、台灣之星、亞太電信（3682）、遠傳電信（4904）、新世紀資通等7家公司聯合成立「電信消費爭議處理中心」，今天掛牌運作。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，消費者未來如遇電信消費爭議，先直接向電信業者申訴，或撥打0800-034-580(0800-您申訴，我幫您)服務專線，將轉請電信業者儘速處理客戶問題，提升業者整體客戶服務品質。

NCC依據電信管理法第20條第1項規定「經主管機關認定之電信事業，應共同設立電信消費爭議處理機構」，指定中華電信、台灣大哥大、台灣固網、台灣之星、亞太電信、遠傳電信、新世紀資通等 7 家公司，共同成立「電信消費爭議處理中心」，提供消費者新的消費爭議申訴與調處管道。

台灣行動通訊普及率超過124%，NCC連續4年通訊傳播市場觀測調查發現，16歲以上民眾超過8成使用上網吃到飽方案，超過3成民眾使用行動電話為聯絡工具。顯見通訊建設的高普及率，已使民眾高度依賴通訊服務。今年智慧型手機滲透率可望突破九成，因應智慧型手機使用普及率攀升帶來的多元應用服務環境，業者將精進消費者客戶服務品質，迅速有效處理電信消費爭議，保護消費者權益，也有利促進應用服務市場多元發展。

電消中心設有多種申訴方式，消費者可撥打0800-034-580專線，也可透過網頁填寫申訴單，進行申訴。消費者經過申訴，若與業者間仍存有爭議，且電信服務爭議金額超過2千元以上，可於收到申訴處理結果日起30日內向中心申請調處服務。做為善意第三方溝通協調平臺，調處雙方對調處結果不滿意者，可拒絕調處結果，逕自循其他消費爭議解決途徑處理。