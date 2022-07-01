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伺服器、車用客戶大催！聯德-KY墨西哥廠未設已接大單

經濟日報／ 記者王郁倫／即時報導
聯德-KY董事長徐啟峰30日股東會後透露將設立墨西哥廠。記者王郁倫／攝影
聯德-KY董事長徐啟峰30日股東會後透露將設立墨西哥廠。記者王郁倫／攝影

疫情加速供應鏈全球化，北美地緣政治效應下伺服器跟車用電子大廠紛紛增設墨西哥據點，金屬件大廠聯德-KY（3308）也宣布將赴墨西哥設廠，就近供貨，董事長徐啟峰透露「客戶一直催！廠還沒設就已經有訂單。」顯示客戶分散風險急迫性。

墨西哥已成車用與伺服器大廠重鎮，組裝大廠和碩（4938）累計已宣布投資60億元在墨西哥建廠，英業達（2356）也加碼5.91億元建置新廠，該廠是舊廠3倍大，今年下半量產，緯創（3231）6月也宣布投資4.26億元買墨西哥土地建廠，仁寶（2324）跟鴻海（2317）更早就已在墨西哥有據點，目前墨西哥土地價格也大幅飆漲，隨組裝廠遷徙，供應鏈成下一步挪移焦點。

聯德-KY是車用電子、伺服器、3C消費電子金屬件供應商，「客戶已經去設廠，但缺供應鏈！」徐啟峰表示，伺服器客戶包括和碩、廣達（2382），車廠客戶包括安全氣囊客戶Autoliv、ZF、車座椅手臂客戶Fehre、天窗客戶Pollmann、傳動軸BorgWarner，都期望供應鏈跟隨遷徙就近供貨，而非從亞洲拉貨到墨西哥，因此尚未設廠，手上就已有訂單。

「未來製造據點分散，各廠營業額也要往上！」聯德-KY目前最大工廠在昆山，但產值最大在台灣，搭上元宇宙商機，宏達（2498）電元宇宙手機及次世代VR眼鏡都正在與即將量產，徐啟峰看好下半年營運恢復正成長動能，除手機3C業務稍微下滑，伺服器估將有10%成長。

近年隨智慧健身需求竄起，聯德-KY也拿下TONAL等多家智慧健身器材大廠訂單，即便傳統跑步機等裝置需求因疫情解封需求下滑，但智慧重訓機台需求仍不衰，工廠持續滿載。

徐啟峰表示，消費者去健身房也要請教練，智慧重訓有搭配線上課程，讓防疫概念提升的消費者仍持續買單，今年加上新的健身器材客戶訂單開始量產，訂單動能很快將追上TONAL，故需求會比去年成長30～40%。

而車用市場是另一塊穩健成長商機，因應客戶強力催促，聯德-KY預計最慢10月底前要選定墨西哥廠址，由於是租現成廠房，2023年首季可以開始組裝，2023年下半年完成車線認證，開始量產出貨，徐啟峰表示，除台北跟昆山廠規模最大，墨西哥將為中型廠，人力規模200~300人，投資金額3億元，若客戶還有更多需求，還會另外在墨西哥找點。

車用業務目前佔聯德-KY營收30%，受惠遞延拉貨影響，預估2023年出貨佔比有望提升，不過公司也仍看好健身器材與伺服器等業績動能，不排除再併購新廠擴張產能，目前3C業務方面，除積極爭取美系VR頭盔龍頭訂單，手機方面也與韓系大廠合作中，2023年的散熱模組將有部分由聯德-KY出貨。

墨西哥 健身

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