利基型DRAM價格疲軟 大摩下調南亞科、力積電目標價

利基型DRAM價格疲軟，修正程度將多餘市場預期，摩根士丹利（大摩）保守看待南亞科（2408）、力積電（6770），將南亞科目標價從65元降至48元，將力積電目標價從40元下修到35元，並皆維持「劣於大盤」評等，反映價格下行對獲利造成的影響。

據TrendForce指出，基於庫存提升和需求轉疲，DRAM相關供應商議價立場改變，利基型DRAM價格將持續修正，此也呼應南亞科對於利基型DRAM下半年價格的的保守態度，預期將季減5%，不利南亞科和力積電後市營運。

大摩認為消費型DDR3相對於DDR4的溢價情況將不會延續，現階段，同規格消費型DDR3較消費型DDR4溢價13%，將促使DDR3客戶轉向使用DDR4；就過往市況來看，最近一次DDR3相對於DDR4溢價最大的情況落在2021年3月（32%），此後DDR3價格即反轉向下。

海力士和三星停止生產1Gb、2Gb產品，並降低DDR3產量，但這並不代表要推出消費型DRAM市場，而是轉投入DDR4以生產4Gb產品；另一方面，中國大陸半導體在地化趨勢則將進一步衝擊南亞科和力積電等。

在相關利空影響下，大摩下調南亞電（8046）和力積電每股盈餘，預期南亞電2022、2023年、2024年每股盈餘各為5.41元、3.16元、3.67元，目標價由65元下調至48元。預期力積電2022、2023年、2024年每股盈餘各為6.3元、3.24元、3.22元，目標價由40元下調至35元，以反映產品價格對相關供應鏈獲利的影響，以及兩家公司進行擴產所面臨的高資本支出帶來的成本和折舊。