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強攻醫療！鴻準董事長呂軍甫加入ZAP Surgical董事會

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻準新任董座呂軍甫（本報系資料庫）
鴻準新任董座呂軍甫（本報系資料庫）

開發和製造無創治療腦腫瘤ZAP-X®手術機器人的公司ZAP Surgical Systems, Inc. 今（1）日宣布，鴻準（2354）董事長呂軍甫加入ZAP Surgical董事會。

史丹佛大學神經外科教授、ZAP Surgical Systems 創辦人兼執行長John R. Adler 醫師指出，「很高興地歡迎 Stanley Lu 加入我們的董事會。他將與我們共同追求，藉由ZAP-X手術機器人來治療並改變每年數百萬患者生命的目標」。「在 ZAP，我們開發了下一代無創治療腦癌的平臺。每年有超過400萬腦癌、頭頸癌患者很遺憾沒有得到現有最佳放射外科技術的治療。ZAP 的主要目標就是迎接這一挑戰」。

呂軍甫於2021年10月就任鴻準精密工業股份有限公司董事長。擁有香港中文大学EMBA碩士，與國立中山大學EMBA碩士學位。此前，呂軍甫為京鼎精密科技股份有限公司的財務長和發言人。

鴻海（2317）集團創辦人、前董事長兼執行長郭台銘在2014年共同創立了ZAP Surgical，提供創業專業知識與資金，他的投資奠定ZAP Surgical成為一家獨立自主的公司。 在公司成立之前，ZAP-X 平臺是在Varian Medical Systems，現在是Siemens Healthineers 旗下公司，開發並從中獨立出來。 除了鴻海和Siemens Healthineers，ZAP的投資者還包括Primavera Capital Group、周大福集團、GT Healthcare Capital Partners、 ShangBay Capital 以及Hogy Medical。

ZAP公司由John R. Adler醫師於2014年創立。 除了擔任ZAP 的執行長外，Adler醫師還是史丹佛大學神經外科和放射腫瘤科Dorothy & TK Chan榮譽教授。 Adler醫師也因 CyberKnife® 系統的發明者和 Accuray, Inc. 的創辦人而聞名。ZAP-X 平台採用了獨特的無屏蔽室設計，不必使用昂貴的屏蔽式治療室。ZAP-X 還利用現代直線加速器，免除了歷來使用鈷60的治療方式。

醫師 鴻準 鴻海

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