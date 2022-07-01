友達CSR共榮大會聚焦減碳趨勢 攜手供應鏈夥伴同行

友達光電（2409）以資源互惠共享理念，持續深化供應商夥伴關係，於昨（30）日舉辦「2022 CSR共榮大會」，以「擁抱淨零 同行共好」為主題，邀請70家供應商、近兩百位夥伴，透過線上及實體同步共襄盛舉。會中除頒獎表揚永續績效卓越的合作廠商外，亦邀請多元領域專家分享ESG趨勢、減碳、綠能等永續經驗與解決方案，盼能引領價值鏈夥伴共同行動，積極面對氣候變遷，齊力達成2030年前減碳20%的目標，以創造產品競爭力與形塑綠色典範新價值。

友達董事長彭双浪表示，國際品牌客戶對減碳要求與日俱增，帶給整體供應鏈嚴峻的壓力與考驗。友達秉持環境永續的責任，持續推進綠色製造、逐年降低碳排總量，我們也期盼能持續發揮產業影響力，攜手供應商夥伴齊力減碳，共同朝國際淨零減碳及永續發展目標推進。

友達擁有深厚的綠色製造經驗，在減碳、節水、創能等永續實績上表現亮眼，更獲得世界經濟論壇「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」肯定。作為製造領域的頂尖標竿企業，友達積極關注國際趨勢及政府政策，除從自身製造場域著手，逐步累積、整合永續製造解決方案，亦期許能發揮以大帶小之企業影響力，持續輸出經驗、分享資源，帶領供應商夥伴同行共好，兼顧企業發展及環境永續為目標。

友達視供應商為永續發展策略中的重要夥伴，除藉由本次活動分享集團永續藍圖及經驗，同時也以「責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance，簡稱RBA）」為標準，評核供應商夥伴的落實績效，頒發「全球永續夥伴獎」、「傑出永續夥伴獎」、「傑出社會共融夥伴獎」、「傑出環境永續夥伴獎」、「最佳節能管理夥伴獎」、「最佳節水管理夥伴獎」、「最佳循環經濟夥伴獎」等七大獎，肯定表現傑出的供應商夥伴，感謝其在永續發展上的付出與成效。

友達於2022年正式成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，承諾於2050年全面使用再生能源；此外，友達亦為「台灣氣候聯盟」創始企業之一，盼能與聯盟內企業共同發揮影響力，帶領台灣供應鏈接軌國際減碳路徑。友達將永續理念持續延伸、擴展，引領產業共同擘劃綠色未來，攜手價值鏈夥伴逐步達成減碳淨零，邁向永續共好之未來。