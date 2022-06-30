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吳昕東 接任新保董事長

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
吳昕東接任新保董事長。業者提供
吳昕東接任新保董事長。業者提供

新光保全（9925）第三代接棒，30日召開董事會，現任董事長林伯峰卸任，董事會推選由副董事長吳昕東接任新董事長一職。

吳昕東表示：「我有信心帶領大家面對未來與挑戰，一起創造新時代」。 

新任董事長吳昕東，擁有商務、投資、金融、風險管理及公司管理等實務經驗，也曾創立軟體遊戲公司，此公司成功被微軟收購，亦獲得與英國BBC電視台共同開發商品的機會且獲獎；每年定期參與國際大型展會，長期關注科技、醫療、照護等相關議題。自2014年起擔任新保副董事長，致力推動新保數位轉型與積極整合新保相關服務，以貼近市場需求。

新光保全至今已邁入第43年，事業群遍布國內外，客戶數迄今近14萬戶；吳昕東接任董事長，象徵世代交替與傳承，保全業在新世代面臨的最大挑戰就是跨界競爭，資通訊科技將成為主戰場，因此董事會一致推舉吳昕東董事長就任。

未來新光保全除了厚植人才培育、精進核心能力，將持續以顧客導向為核心，提供安心安全之高品質服務。同時，將依循聯合國永續發展目標(SDGs)等永續趨勢，並落實經營管理以強化企業營運韌性，引領新光保全再創高峰。

保全

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