台積電去年永續報告書上線 董座：ESG精神融入日常營運
台積電（2330）今日傍晚更新ESG電子報，更新說明去年度永續報告書正式上線。台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音指出，台積公司將ESG精神融入日常營運中，以永續發展為目標，系統性訂定管理策略，確實執行控管並檢視行動方案；同時，也仰賴公司全體員工在各自崗位上持續精進，勇於提出創新想法。
台積公司資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅也說，永續之路沒有終點，隨著企業成長，責任日益深重，將秉持「提升社會」的ESG願景堅定前行。
依據台積電統計，去年關鍵數據包含市值達16.2兆元、領先全球試產3奈米、去年研發費用44.65億美元年增20%，以及去年全球員工薪資福利費用年成長17%、社會參與投入50.92億元等。
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