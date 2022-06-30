技嘉商用產品將進入下半年旺季 續衝刺拉高營收占比

針對下半年展望，技嘉（2376）今（30）日表示，商用（B2B）業務例如伺服器、工業電腦等，並不像消費型電子般受通膨明顯影響，近期出貨在中國大陸封控舒緩後，陸續恢復正常，將進入2022年下半年傳統旺季，至於消費（B2C）業務例如筆電與板卡等，持續調整庫存，並寄望下半年新產品上市，會有一波新的需求。今年將持續拉高B2B業務營收比重，來衝刺業績。

技嘉董事長葉培城表示，伺服器事業每年至少兩位數成長，雖然2022年不會像過去達到50%成長，但仍有不錯成長幅度，持續向前邁進，成為技嘉通路部門（主機板、顯卡、筆電）外的另一隻腳。

技嘉在伺服器策略，是少量多樣、規格完整的伺服器廠商，並打進台積電（2330），德國與印度等一線雲端服務公司，以及中小型資料中心。客戶涵蓋政府、國防、車廠等應用，例如美國聯邦政府旗下研究單位，就是眾多的客戶之一。

技嘉總經理李宜泰表示，全球有超過一千個資料中心，這些業者，不是每個人都會自己設計伺服器，許多歐美中小型的地方雲端業者，甚至企業用戶如晶圓代工龍頭台積電，都陸續找上技嘉採購客製化的伺服器。

2021年技嘉伺服器營收超過200億元，葉培城認為，由於看好伺服器市場的前景，因此，把伺服器公司分割出去，並獨立成為一家公司，這樣它才有可能長得更大。

在業績方面，受到中國大陸封控及物流衝擊，技嘉2022年5月合併營收68.41億元，月減10.3％、年減41.03％。累計今年前五個月合併營收470.69億元，較去年同期減少7.73％，為歷年僅次於2021年同期之次高。

技嘉表示，板卡、筆電等消費性業務，隨大陸封控趨緩、物流瓶頸緩步紓解，2022年5月業績已較4月回溫，6月亦可望在出貨銷售動能進一步拉升下，保持正向成長。

在伺服器業務部分，因封控衝擊供應鏈，影響到2022年5月出貨動能，預計6月下旬之後陸續趕單出貨，使得第3季展望值得期待。

李宜泰表示，將透過積極擴展其它地區客戶，以彌補受影響的部分，預期新平台、新客戶及新市場的業務開拓，都將在2022年下半年逐步發酵、進一步挹注營運動能。

技嘉預估，2022年第2季將為全年營運低點，下半年供應鏈恢復正常，加上新品陸續上市，以及受到封控影響的遞延訂單持續出貨下，可望重回成長正軌。