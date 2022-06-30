美光今日宣布推出業界首款176 層NAND資料中心SATA SSD

美光科技今（30）日宣布，全球首款專為資料中心工作負載設計的176層NAND SATA SSD已正式出貨，美光5400 SATA SSD是目前市面上最先進的資料中心SATA SSD，其建立於經認證的第11代SATA架構上，能夠實現廣泛應用，提供明顯優於傳統硬碟（HDD）的性能，並延長SATA平台的壽命。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo表示，美光藉由176層NAND於SATA市場上佔據領先地位，最先進的 NAND 技術進一步擴展受信賴的架構，使SATA SSD可以長期取得，同時加速並簡化客戶認證流程。

美光進一步說，歸功於美光創新的176層NAND技術，美光5400 SSD成為市面上最先進的資料中心SATA SSD，不僅提供經認證的性能，也提升未來幾年的產品能見度。

據悉，美光5400 SSD產品組合提供業界最豐富的部署選項，能協助資料中心廠商在持續使用SATA介面的情況下，安裝新的伺服器或升級現有的伺服器，客戶可以繼續利用其SATA伺服器，以典型的網路頻寬實現充分效能。

美光5400 SSD採用成熟且穩定的 SATA 架構，深受主要伺服器OEM廠商信賴，迄今為止，美光已出貨近2000萬件基於SATA架構的產品，而該架構也將持續廣泛應用於資料中心中；5400 SSD也是低效能10K和7.2K SATA HDD的絕佳替代品，由於深知SATA SSD領先供應商將在關鍵基礎架構上提供支援，客戶可以輕鬆自信地鑑定此款硬碟。

相較於其他領先的SATA SSD，美光5400 SSD憑藉其在效能、可靠性和耐用性的優勢，能協助用戶減少停機時間、提供更長的硬碟壽命和更低的故障率，且其領先業界的可靠性也比競品高出50%。

此外，5400 SSD的數據表耐用性亦比市面上其他領先的SATA SSD高出50%，能協助客戶延長其伺服器的壽命、提高投資報酬率，並降低其基於SATA SSD平台的總體擁有成本，5400 SSD也提供頂尖的混合使用者寫入效能，使客戶能從額外耐用性中獲得最大效益。