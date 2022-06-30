IKKA-KY收購日本Sol-plus 搶攻EV電動車馬達及電裝零件

IKKA-KY（2250）於今（30）日召開董事會通過以現金及股份交換方式取得Sol-Plus及其旗下日本及泰國子公司100%股權，擬透過更緊密的合作關係，共同搶攻電動車供應鏈市場。目前初估併購後，IKKA一年約可挹注6億營收，並增加EPS 約1元，成為IKKA的全新成長動能。

本收購案收購總價格約為新台幣3億元，其中IKKA計增發新股不超過2,105,408股；普通股換股比率為每一股IKKA普通股交換Sol Plus 2.1611股；收購交割基準日暫定為2022年9月1日。本收購案完成後，Sol Plus將成為IKKA百分之百持股之子公司。

IKKA 2021年於台灣證交所上市後，為首家來台灣申請上市之日本公司。主要業務為自動駕駛(ADAS)及電動車(EV)輕量化等相關車用零組件，汽車業務比重超過60%，產品供應給日本汽車Tier1供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田（TOYOTA）超過半數以上。主力明星產品為與愛信集團合作之EPB電子手（駐）煞車系統，主攻豐田（TOYOTA）車系。

Sol-plus主要產品原以生產車用影音塑膠零組件為主，主要客戶為日本一線車用影音及電子大廠，如Sony、Denso-ten等；近年來成功開發電動車馬達相關塑膠零組件，並已打入日系品牌電動車系供應鏈，生產基地位於日本及泰國，透過生產基地貼近泰國日系汽車工廠，擁有就近供應之優勢，也以日系廠商為主要銷售客戶。隨著電動車馬達之開發，搭配後續IKKA之資源，將加強重心於車用輕量化機構件、車用電子及電裝領域之發展。

過去二年新型冠狀病毒造成全球經濟發生重大改變，然IKKA仍在2021全年度繳出EPS 6.06元的不錯表現，今年上半年因受半導體晶片持續缺貨及中國大陸封城影響，造成車廠紛紛減產因應，因此各大車用品牌滿手訂單，卻面臨無車可交之窘境，消費者至少都需要半年以上之交車等待期。此種狀況也連帶影響IKKA今年上半年的營收表現。

預期第二季應該是今年全年的谷底，因全球主要經濟體均已逐漸開放國境，與病毒共存減緩對經濟之衝擊；中國大陸也在今年6月陸續解除封城，恢復經濟活動，因此各大經濟媒體分析下半年半導體晶片缺貨問題將陸續緩解，加上航空業之重新起飛，將進一步解決貨運量短缺的問題。於此同時汽車業對於原物料之漲價，也於今年陸續反映到消費者之車價上，因此豐田(Toyota)也持續喊出全年汽車生產量目標將不因上半年減產而改變，顯示汽車產業之營運將逐月恢復。

日系車廠於2020年前對於電動車一直保持觀望謹慎的態度，但自2021年下半年起，日系車廠對於電動車轉趨積極，三大車廠(TOYOTA、HONDA、NISSAN)陸續宣告電動車發展計畫，全球佔有率最高之TOYOTA也於宣告後半年(今年5月)發表首款電動休旅車bZ4X，2022年日系電動車將急起直追，以其優良品質與合理價格搶佔市場佔有率。

IKKA收購Sol-plus對於電動車布局將有更大競爭力，東南亞汽車市場之日系品牌佔有率達90%，泰國更是日系汽車品牌生產重鎮，因此Sol-plus的泰國工廠將更完善IKKA的東南亞布局，在後續電動車供應鏈上占地利之便；此外，雙方於電動車用零組件側重產品內容也不同，將可在電動車佈局上達成產品互補之效果，更有利於產品線及客戶群之擴大。

由於下半年汽車產業可望擺脫低潮，呈現另一波發展之趨勢，此時IKKA收購Sol-plus除上述之營運互補效益，並為公司帶來獲利的成長外；目前IKKA也正規劃在日本名古屋設立第三個日本工廠，就近在TOYOTA等日系車廠供應鏈大本營，強化前期技術開發的參與，加速擴大電動車相關零組件之供應，為公司擴充帶來更大之發展。