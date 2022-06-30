2022亞洲最佳管理團隊排名 鴻海獲五項大獎

國際財經雜誌《機構投資者 (Institutional Investor)》公布 2022 年度「亞洲最佳管理團隊」排名，鴻海（2317）一舉囊括五項大獎，受評選為亞洲區（不含中國）科技硬體類「年度最佳管理團隊」第六名；鴻海投資人關係團隊於「最佳投資者關係企業」項目中名列綜合與分項第三名。於個人獎項中，鴻海財務長黃德才蟬聯「最佳財務長」第三名、鴻海投資人關係陳慧芸亦獲得「最佳投資者關係專業人員」第三名獎項。

鴻海科技集團財務長黃德才表示，很榮幸獲得《機構投資者》全球財經專家的肯定，這都要歸功於劉揚偉董事長的卓越領導，以及管理團隊、IR團隊與全體同仁的努力。這幾年來，鴻海持續強化公司治理，致力於提升資訊揭露透明度，為創造員工、股東、顧客、企業及社會的長期價值而努力，也感謝投資人認同鴻海的經營理念。

鴻海科技集團企業溝通處主管暨發言人巫俊毅表示，鴻海的規模龐大、產品多元，業務與營運的複雜度遠高於一般企業，這對投資人以及IR投資人關係來說都是極大的挑戰。但鴻海IR團隊一直在向標竿學習，也不斷創新求變，來提升服務投資人的內容以及模式。這次獲獎是對鴻海積極投入投資人服務以及提高透明度的認同，也是對於我們投資人關係團隊辛勤付出的肯定。展望未來，將繼續秉持最高標準，不斷優化投資人關係服務水準。

《機構投資者》有「外資奧斯卡」美譽，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名，為資本市場最具指標性的評比之一。今年度《機構投資者》共邀請 4,854 名買方基金經理和 670 名賣方分析師參與調查，針對 1,612 家上市公司在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」和「最佳環境、社會及治理」等五個類別的表現進行排名。

近年來，鴻海持續強化與外界的溝通管道，透過鴻海官網、多元的社群媒體，以及新媒體工具，提供外界豐富、完整且即時的公司新訊；並透過互動式的視訊季度法說會、資訊充分的簡報、月營收摘要報告等方式，詳細敘述公司經營的重要訊息；去年度雖逢疫情影響，仍參與約兩百場各式投資人會議，主動並積極的與市場保持雙向溝通。今年度，鴻海更進一步提出「股東優惠專案」，透過與台灣食衣住行育樂各領域指標廠商合作，推出豐富的優惠專案，以回饋廣大的股東與投資人。