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美光推出業界首款176層NAND資料中心SATA SSD

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

美商記憶體大廠美光今日宣布其全球首款專為資料中心工作負載設計的176層 NAND SATA 固態硬碟（SSD ）已正式出貨。美光5400 SATA SSD是目前市面上最先進的資料中心 SATA SSD，建立於經認證的第 11 代 SATA 架構上，能夠實現廣泛應用，提供明顯優於傳統硬碟（HDD）的性能，並延長SATA 平台的壽命。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo 表示，美光藉由176層 NAND於 SATA 市場上占據領先地位，使 SATA SSD 可以長期取得，同時加速並簡化客戶認證流程。

美光歸功於美光創新的 176 層 NAND 技術，其5400 SSD也成為市面上最先進的資料中心 SATA SSD，不僅提供經認證的性能，也提升未來幾年的產品能見度。

美光表示，其5400 SSD 產品組合能協助資料中心廠商在持續使用SATA介面的情況下，安裝新的伺服器或升級現有的伺服器。客戶可以繼續利用其 SATA 伺服器，以典型的網路頻寬實現充分效能。

美光表示，已出貨近2000萬件基於SATA 架構的產品，而該架構也將持續廣泛應用於資料中心中。5400 SSD 也是低效能 10K 和 7.2K SATA HDD的絕佳替代品。

Forward Insights 首席分析師 Greg Wong 表示，企業SATA客戶的SSD需求預期將至少維持強勁至2026年，且屆時需求仍將超過 26EB。

聯想執行董事暨基礎設施解決方案部門伺服器總經理 Senthil Reddy 表示，可靠的IT解決方案對企業而言至關重要。透過美光先進SATA SSD的成熟架構，聯想最佳化伺服器能協助企業在廣泛部署的基礎設施上實現次世代應用。

SSD 美光

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