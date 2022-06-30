鴻海今年獲《機構投資者》亞洲最佳管理團隊五項大獎

國際財經雜誌《機構投資者 (Institutional Investor)》公布 2022 年度「亞洲最佳管理團隊」排名，鴻海集團（2317）一舉囊括五項大獎，受評選為亞洲區（不含中國）科技硬體類「年度最佳管理團隊」第六名；鴻海投資人關係團隊於「最佳投資者關係企業」項目中名列綜合與分項第三名。於個人獎項中，鴻海財務長黃德才蟬聯「最佳財務長」第三名、鴻海投資人關係陳慧芸亦獲得「最佳投資者關係專業人員」第三名獎項。

鴻海科技集團財務長黃德才表示：「很榮幸獲得《機構投資者》全球財經專家的肯定，這都要歸功於劉揚偉董事長的卓越領導，以及管理團隊、IR團隊與全體同仁的努力。這幾年來，鴻海持續強化公司治理，致力於提升資訊揭露透明度，為創造員工、股東、顧客、企業及社會的長期價值而努力，也感謝投資人認同鴻海的經營理念。」

鴻海科技集團企業溝通處主管暨發言人巫俊毅表示：「鴻海的規模龐大、產品多元，業務與營運的複雜度遠高於一般企業，這對投資人以及IR投資人關係來說都是極大的挑戰。但鴻海IR團隊一直在向標竿學習，也不斷創新求變，來提升服務投資人的內容以及模式。這次獲獎是對鴻海積極投入投資人服務以及提高透明度的認同，也是對於我們投資人關係團隊辛勤付出的肯定。展望未來，我們將繼續秉持最高標準，不斷優化投資人關係服務水準。」

《機構投資者》有「外資奧斯卡」美譽，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名，為資本市場最具指標性的評比之一。今年度《機構投資者》共邀請 4,854 名買方基金經理和 670 名賣方分析師參與調查，針對 1,612 家上市公司在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」和「最佳環境、社會及治理」等五個類別的表現進行排名。

近年來，鴻海持續強化與外界的溝通管道，透過鴻海官網、多元的社群媒體，以及新媒體工具，提供外界豐富、完整且即時的公司新訊；並透過互動式的視訊季度法說會、資訊充分的簡報、月營收摘要報告等方式，詳細敘述公司經營的重要訊息；去年度雖逢疫情影響，仍參與約兩百場各式投資人會議，主動並積極的與市場保持雙向溝通。今年度，鴻海更進一步提出「股東優惠專案」，透過與台灣食衣住行育樂各領域指標廠商合作，推出豐富的優惠專案，以回饋廣大的股東與投資人。

鴻海科技集團去年度榮獲全球權威「投資者關係雜誌」(IR Magazine)頒發「最佳投資人關係網站」大獎， 肯定公司過去幾年在投資人關係上所展現的專業以及推動投資人服務的用心。展望未來，鴻海一方面將維持在ICT產業的市場地位與穩定表現，一方面更是大舉跨入電動車與半導體領域，作為集團成長的兩大支柱。鴻海將秉持「永續經營 = EPS+ESG」，一方面持續提升經營績效，一方面推動友善環境與良好的治理文化。我們將持續精進，對外清楚溝通公司的發展願景，為股東及投資人創造最大的效益。