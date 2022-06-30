和大大埔美五廠動工全台最大電動車零組件製造基地成型

和大工業（1536）投資35億元規劃的嘉義大埔美園區第五廠，今日舉行開工動土典禮，董事長沈國榮表示，新廠一期金屬科技廠明年底量產，二期AI智慧廠則在2025年第3季量產，藉時將再加入25億元年營收，而大埔美2025年四座廠全產能開出後，和大集團年營收將挑戰110億元規模。

沈國榮指出，和大集團在嘉義大埔美園區合計有4.6萬坪土地，目前一、二、三、五廠加上規劃中的六廠，累計土地加廠房、設備的總投資金額已超過100億元，2025年的產值規模最高可達75億元，全台最大電動車零組件生產製造基地已然成型。

和大第2季成功調漲產品外銷報價5％至10％，營收應聲上揚，樂觀預期獲利將逐季提升，歐洲、亞洲電動車新客戶訂單下半年將陸續出貨，下半年業績將優於上半年。

和大董事長沈國榮稍早在股東會中表示，將持續爭取與國外汽車零件廠、車廠及潛在新電動車客戶更多合作機會。

和大去年合併營收66.86億元、年增28.3％，稅後純益3.42億元、年增19.5％，每股稅後純益為1.23元，股東會通過配息1.365元，配發率111％。法人估，今年和大營收上看72億至75億元間。

和大第2季業績成長動能主要來自於最大客戶BorgWarner，電動車廠特斯拉因上海封控影響拉貨動能下降。不過和大強調，隨上海解封、特斯拉上海廠恢復正常生產，加上Model Y等新款電動車投產，對和大拉貨將恢復成長動能。

法人說，和大今年還有多家新電動車客戶，下半年起將陸續出貨供應其歐洲、亞洲廠生產所需，看好下半年營運表現將明顯優於上半年，全年營收可望有兩位數的成長。

沈國榮看好電動車發展趨勢，最快五年內先進國家電動車銷量就會超越燃油車，因此和大持續推進嘉義基地的自動化產線投資，擴大爭取電動車零件訂單的優勢。