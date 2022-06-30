快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

一零四資訊科技連兩年獲公司治理評鑑中小市值組前5%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

110年度（第八屆）公司治理評鑑結果出爐，一零四資訊科技繼去年躋身中小市值組前5%行列後，今年再度獲得肯定。

一零四資訊科技公司表示，近年來隨著永續趨勢的不斷轉變，ESG已成為企業發展與轉型的標準配備，一零四早在十年前就已開始關注此議題，持續在內部引進全面性且完整的永續思考架構，全方位實踐ESG。

公司治理方面，一零四於110年增設一席女性董事成員，注重性別平等，落實董事成員多元化；三席獨立董事連續任期不超過三屆，客觀行使職權；持續提升董事會績效，促進董事與經營團隊、會計師溝通；完成企業網站改版，建立永續專區，促進與利害關係人的溝通成效。

社會參與方面，104職涯學院將企業CSR串聯學校USR，並結合104人力銀行線上、線下的產品和服務，與企業攜手為在校大學生打造優質人才培育課程(Talent Optimization Program，簡稱 TOP專班)，共同培育青年就業力，厚植社會人才庫；與天下雜誌、天下學習、Cheers快樂工作人合作成立人才永續經營企業專區，讓求職者能辨識出注重人才永續的ESG企業；對內重視員工，104大學於110年新開設管理學院，確保人才的永續發展。

環境永續方面，與華碩文教基金會合作，建置3C報廢設備再生模式，減少廢棄物並同時響應循環經濟，縮短社會數位落差；面對極端氣候的影響，進行氣候風險評估並擬定因應措施，強化氣候治理能力。

ESG

延伸閱讀

彰銀兩大策略 推升獲利

富邦金蔡明興 奪最佳CEO

亞泥廢棄物變替代原料 三贏

富達：永續投資 創造財務回報

相關新聞

和大大埔美五廠動工全台最大電動車零組件製造基地成型

和大工業（1536）投資35億元規劃的嘉義大埔美園區第五廠，今日舉行開工動土典禮，董事長沈國榮表示，新廠一期金屬科技廠明...

一零四資訊科技連兩年獲公司治理評鑑中小市值組前5%

110年度（第八屆）公司治理評鑑結果出爐，一零四資訊科技繼去年躋身中小市值組前5%行列後，今年再度獲得肯定。

和大董座沈國榮：大埔美五廠完工後 年營收邁向110億元

電動車供應鏈大廠和大工業（1536）董事長沈國榮今（30）日表示，對於市場與客戶訂單可以說是沒有疑慮 。過去的各種不利因...

科技業大加薪潮 來了

科技業大加薪潮來了，在升息、通膨壓力鍋下，華碩、和碩、廣達、仁寶陸續調高薪資，時間均提前到上半年；先前台積電、聯發科已先...

陸觸控龍頭復活 台廠警戒

美國商務部昨（29）日清晨公告，將大陸觸控模組龍頭歐菲光剔除實體清單，意味未來歐菲光產品輸美將解除緊箍咒，原本享有轉單效...

GIS、TPK轉型 多元布局

面對歐菲光解除產品輸美禁令等市場激烈競爭，台灣觸控雙雄GIS-KY、TPK-KY近年來除持續耕耘消費性電子的觸控模組之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。