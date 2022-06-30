一零四資訊科技連兩年獲公司治理評鑑中小市值組前5%

110年度（第八屆）公司治理評鑑結果出爐，一零四資訊科技繼去年躋身中小市值組前5%行列後，今年再度獲得肯定。

一零四資訊科技公司表示，近年來隨著永續趨勢的不斷轉變，ESG已成為企業發展與轉型的標準配備，一零四早在十年前就已開始關注此議題，持續在內部引進全面性且完整的永續思考架構，全方位實踐ESG。

公司治理方面，一零四於110年增設一席女性董事成員，注重性別平等，落實董事成員多元化；三席獨立董事連續任期不超過三屆，客觀行使職權；持續提升董事會績效，促進董事與經營團隊、會計師溝通；完成企業網站改版，建立永續專區，促進與利害關係人的溝通成效。

社會參與方面，104職涯學院將企業CSR串聯學校USR，並結合104人力銀行線上、線下的產品和服務，與企業攜手為在校大學生打造優質人才培育課程(Talent Optimization Program，簡稱 TOP專班)，共同培育青年就業力，厚植社會人才庫；與天下雜誌、天下學習、Cheers快樂工作人合作成立人才永續經營企業專區，讓求職者能辨識出注重人才永續的ESG企業；對內重視員工，104大學於110年新開設管理學院，確保人才的永續發展。

環境永續方面，與華碩文教基金會合作，建置3C報廢設備再生模式，減少廢棄物並同時響應循環經濟，縮短社會數位落差；面對極端氣候的影響，進行氣候風險評估並擬定因應措施，強化氣候治理能力。