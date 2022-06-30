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和大董座沈國榮：大埔美五廠完工後 年營收邁向110億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
和大董事長沈國榮說市場與訂單，和大沒什麼疑慮。邱馨儀攝
和大董事長沈國榮說市場與訂單，和大沒什麼疑慮。邱馨儀攝

電動車供應鏈大廠和大工業（1536）董事長沈國榮今（30）日表示，對於市場與客戶訂單可以說是沒有疑慮 。過去的各種不利因素包括匯率、原物料成本、運價與人力不足的諸多問題已逐漸排除穩定，最壞的時候已經過去。隨著問題改善目前只剩下晶片短缺，在各家努力之下，預估三個月間車用晶片荒的問題將獲得改善，今年8月即可全產能量產，開始大量出貨。

和大今日大埔美五廠動土，沈國榮在動土時表示，基地1.4萬坪主要是針對全新客戶的訂單需求設立，一期的金屬加工明年8月量產，其餘AI智慧產線則在2024年下半年完成，藉時將再加入25億元的年營收規模，同時2025年全產能生產後，和大將衝110億元的年營收規模。

在此之前，和大的產能規模無法完全顯現在營收，主要就是受限於車廠的晶路短缺問題，預估在晶片荒解決後，營收將可完全顯現。

沈國榮指出，過去近三年因為匯率因素與物料成本，造成毛利率減少16個百分點，但隨著匯率回到30上下、原物料價格回穩，最壞的時候已經過了。再加上海運運價已有回跌，對於和大來說，只剩下晶片短缺的問題。不過晶片短缺的問題5、6、7月三個月內可以解決，預估7月底就可以改善，8月開始就正常。

目前市場需求正常，但晶片短缺，和大目前寧可先生產備庫存，以免到時候趕工來不及。

和大 晶片 營收 電動車

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