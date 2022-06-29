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看盤軟體無法下單羅生門 中華電：台固所言與事實不符

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信晚間9點多發出聲明，「有關台固公司6月28日斷訊事件，指涉本公司未經協商亦未告知即以（BGP）路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符。」圖／中華電信提供
中華電信晚間9點多發出聲明，「有關台固公司6月28日斷訊事件，指涉本公司未經協商亦未告知即以（BGP）路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符。」圖／中華電信提供

多家券商看盤軟體昨（28）日突然無法交易，今日NCC（國家通訊傳播委員會）釐清真相後才發現，問題出在中華電信自動化監測系統上；台灣大今日傍晚發出最新聲明指出，會採取相關措施，維護公司及客戶權益，而中華電信則在晚間9點多發出聲明指出，「有關台固公司6月28日斷訊事件，指涉本公司未經協商亦未告知即以（BGP）路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符。」

中華電信聲明稿全文如下：

有關台固公司6月28日斷訊事件，指涉本公司未經協商亦未告知即以（BGP）路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符，特說明如下：

一、 依目前網路服務正常下，台固發送的BGP路由筆數約1500筆，以6月28日發生的路由障礙事件而言，台固公司BGP連線路由筆數均超過6000筆，已明顯造成所謂BGP路由誤放，實屬特殊不正常現象。

二、 本公司依據通傳會108年「邊界閘道路由安全管理功能查核表說明」，其中針對BGP路由收送正確性管理之查核要求，國內BGP路由器應具備「最大允入網段筆數」及「偽造業者本身使用所屬網段」之防護機制及應變措施，在網路管理最佳實務及規範做法下，為避免造成立即的網路危害，必須啟動網路自動保護機制。況超過BGP 路由上限保護機制會造成BGP 連線中斷，為各連線業者所明確知悉。因此，超出連線筆數者即會發生連線異常之狀況，此亦為台固所明知為是。

三、 本公司長期以來遵照國際網路標準與主管機關規範，為維護網路傳遞安全與資安環境，所有數據與防護機制絕非本公司逕自判斷。本件BGP路由障礙事件責任歸屬，主管機關通傳會在記者會上亦已明確說明，中華電信是為了保護整個網路避免遭受攻擊，實際上仍係歸責BGP路由誤放所致，絕非所謂「貿然採取自動斷網措施」，此一事件非屬本公司責任。

四、 上述內容本公司今日已向NCC報告事件始末，NCC對本公司所提之責任分界說明，均能充分理解並接受。

中華電信 NCC 軟體

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