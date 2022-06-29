斷網變成羅生門 台灣大、中華電互嗆
28日早上驚傳證交所及各大券商證券交易系統等部分網路或網站有斷網的問題，一個斷網事件責任歸屬演變成一場羅生門，台灣大（3045）（旗下台固）、中華電信（2412）發聲明互嗆。台灣大今（29）日指出，中華電信在未協商也未告知情況下自動斷網。中華電信晚間發出聲明強調，有關台固28日斷訊事件，指涉本公司部分，與事實不符，路由筆數屬於特殊不正常現象，依法啟動網路自動保護機制。
28日發生斷網事件後，證交所及券商均指出是台灣大網路或台灣固網的機房斷電問題，當天台灣大澄清，是來自中華電信HiNet的流量幾乎完全中斷，影響部分網站存取，經緊急跟中華電信報修，於10點35分左右恢復正常。而中華電信則強調，28日中華電信的證劵四合一網路、行動及HiNet上網均運作正常，並無電路障礙。
29日NCC介入調查，台灣大發出聲明表示，感謝NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電信採取斷網行動前應再確認。
台灣大強調，本次事件中華電信在未協商也未告知我方的情況下，就以 (BGP) 路由筆數超過徑自設定之限度（6,000 筆），便貿然採取自動斷網措施，造成本公司及客戶權益受損。
台灣大表示，此次本公司向中華發出之 6,000 筆 BGP 路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，亦無對網路造成立即危害或風險。本公司將同樣路由筆數發送給三十餘家互聯業者，皆未造成問題。中華電信在未與我方溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。
台灣大表示，後續將依照NCC的指示，與中華電信協調合理的網路保護機制，未來在自動判斷的基礎上導入完善的橫向聯繫與再確認機制，同時兼顧資安與用戶權益的保障。
中華電信晚間發出最新嚴正聲明稿，中華電信聲明全文如下：
有關台固公司6/28斷訊事件，指涉本公司未經協商亦未告知即以(BGP) 路由超量貿然採取自動斷網措施，造成同業及其客戶權益受損一案，與事實不符，特說明如下：
一、 依目前網路服務正常下，台固發送之BGP路由筆數約1,500筆，以6/28發生之路由障礙事件而言，台固公司BGP連線之路由筆數均超過6,000筆，已明顯造成所謂BGP路由誤放，實屬特殊不正常現象。
二、 本公司依據通傳會108年「邊界閘道路由安全管理功能查核表說明」，其中針對BGP路由收送正確性管理之查核要求，國內BGP路由器應具備「最大允入網段筆數」及「偽造業者本身使用所屬網段」之防護機制及應變措施，在網路管理最佳實務及規範做法下，為避免造成立即的網路危害，必須啟動網路自動保護機制。況超過BGP 路由上限保護機制會造成BGP 連線中斷，為各連線業者所明確知悉。因此，超出連線筆數者即會發生連線異常之狀況，此亦為台固所明知為是。
三、 本公司長期以來遵照國際網路標準與主管機關規範，為維護網路傳遞安全與資安環境，所有數據與防護機制絕非本公司逕自判斷。本件BGP路由障礙事件責任歸屬，主管機關通傳會在記者會上亦已明確說明，中華電信是為了保護整個網路避免遭受攻擊，實際上仍係歸責BGP路由誤放所致，絕非所謂「貿然採取自動斷網措施」，此一事件非屬本公司責任。
四、 上述內容本公司今日已向NCC報告事件始末，NCC對本公司所提之責任分界說明，均能充分理解並接受。
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