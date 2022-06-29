斷網變成羅生門 台灣大、中華電互嗆

28日早上驚傳證交所及各大券商證券交易系統等部分網路或網站有斷網的問題，一個斷網事件責任歸屬演變成一場羅生門，台灣大（3045）（旗下台固）、中華電信（2412）發聲明互嗆。台灣大今（29）日指出，中華電信在未協商也未告知情況下自動斷網。中華電信晚間發出聲明強調，有關台固28日斷訊事件，指涉本公司部分，與事實不符，路由筆數屬於特殊不正常現象，依法啟動網路自動保護機制。

28日發生斷網事件後，證交所及券商均指出是台灣大網路或台灣固網的機房斷電問題，當天台灣大澄清，是來自中華電信HiNet的流量幾乎完全中斷，影響部分網站存取，經緊急跟中華電信報修，於10點35分左右恢復正常。而中華電信則強調，28日中華電信的證劵四合一網路、行動及HiNet上網均運作正常，並無電路障礙。

29日NCC介入調查，台灣大發出聲明表示，感謝NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電信採取斷網行動前應再確認。

台灣大強調，本次事件中華電信在未協商也未告知我方的情況下，就以 (BGP) 路由筆數超過徑自設定之限度（6,000 筆），便貿然採取自動斷網措施，造成本公司及客戶權益受損。

台灣大表示，此次本公司向中華發出之 6,000 筆 BGP 路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，亦無對網路造成立即危害或風險。本公司將同樣路由筆數發送給三十餘家互聯業者，皆未造成問題。中華電信在未與我方溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。

台灣大表示，後續將依照NCC的指示，與中華電信協調合理的網路保護機制，未來在自動判斷的基礎上導入完善的橫向聯繫與再確認機制，同時兼顧資安與用戶權益的保障。

中華電信晚間發出最新嚴正聲明稿，中華電信聲明全文如下：