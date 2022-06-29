鴻海劉揚偉：提高車用IC能見度 降低新進業者進入門檻

SEMI今 (29) 日發表「SEMI Auto IC Master 車用晶片指南」，鴻海（2317）董事長劉揚偉為「Auto IC Master」寫序時指出，藉此讓世界看見台灣，提高車用 IC 能見度，解決產業長鏈問題，降低新進業者進入門檻。

劉揚偉說，過去這幾年，我們都看到傳統汽車產業鏈的長鏈問題，整個供應鏈Tier1、Tier2、Tier3層層疊疊，導致最上游的IC半導體零組件無法及時對應到下游OEM廠商所需，讓許多傳統車廠錯失了市場商機。搶料、缺料的狀況層出不窮，也導致許多新進的電動車業者，因為找不到IC零組件而無法及時生產新車，瀕臨破產倒閉的危機。

而從傳統的燃油車過渡到新能源車，他說，將會面臨三個巨大的變化，包括：運算單元變多、功率元件與IC大增、高速線束需求更多。特別是IC半導體，這些急速增加的車用產品零件，也正是傳統汽車產業過往較不熟悉的領域，若是產業鏈無法提高透明度，缺料的狀況將會持續下去。

他指出，IC是車子的大腦，所有軟體都在其中進行作業。如果把「Auto IC Master」做到最好，也就等於EV會有個最佳的腦袋去操控將來CASE（車聯網、自動駕駛、共享服務、及電動化）的智慧化車輛，這就是我們可以運用既有優勢切入的市場！

他認為，台灣是全球半導體的重要基地，匯集了頂尖的人才，也創造極高的價值。新能源車將是數兆美元的市場，我們若能集結台灣IC產業的相關資訊，讓有興趣投入新能源車的業者，都能夠即時快速的掌握車用IC產品的相關資訊，將有助於更多國際車廠看見台灣的IC產品、運用台灣的IC產品，也有利台灣抓住新能源車發展的契機。