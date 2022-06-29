日本移動通訊應用展 新北市府邀廠商設館搶商機

新北市政府經濟發展局表示，「日本移動通訊應用展」今天在東京登場，市府特別邀請12家廠商組團設館參展，除搶攻日本5G市場商機，也拓展台灣5G/IoT產業的國際能見度。

經發局發布新聞稿指出，今起為期3天的「日本移動通訊應用展」在東京舉行，是第6屆日本通信放送週聯展之一，也是日本境內唯一專門展示5G通信技術設備及基礎設施的專業展覽，這次共有192家廠商參展，總參展家數比去年增加30%，遍及全球。

經發局表示，依據日本電子資訊技術產業協會（JEITA）預估，日本國內5G市場規模從2020年起年均增長71.3%左右，預計2030年市場規模將達到123.81億美元商機，市場爆發力可期。

經發局長何怡明表示，今年攜手12家新北科技廠商組團前往設置「新北主題館」參展，搶攻日本5G市場商機，採「實體展位展示產品」結合「買賣家線上即時洽談」模式，由日本端人員介紹產品及企業，協助台灣端業者即時進行視訊媒合，獲得不少買主、業者洽商。