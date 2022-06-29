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看盤軟體無法下單案真相大白 台灣大：會維護權益

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
多家券商看盤軟體昨日突然無法交易，問題到底出在誰身上，台灣固網、中華電信各說各話，直到今日NCC釐清真相後才發現，問題出在自動化監測系統上。圖／台灣大哥大提供
多家券商看盤軟體昨日突然無法交易，問題到底出在誰身上，台灣固網、中華電信各說各話，直到今日NCC釐清真相後才發現，問題出在自動化監測系統上。圖／台灣大哥大提供

多家券商看盤軟體昨（28）日突然無法交易，問題到底出在誰身上，台灣固網、中華電信各說各話，直到今日NCC（國家通訊傳播委員會）釐清真相後才發現，問題出在自動化監測系統上；台灣大今日也發出最新聲明指出，會採取相關措施，維護公司及客戶權益。

台灣大聲明全文如下：

台灣大感謝NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電信採取斷網行動前應再確認。本次事件中華電信在未協商也未告知我方的情況下，就以 (BGP) 路由筆數超過徑自設定之限度 (6,000 筆)，便貿然採取自動斷網措施，造成本公司及客戶權益受損。

此次本公司向中華發出之 6,000 筆 BGP 路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，亦無對網路造成立即危害或風險。本公司將同樣路由筆數發送給三十餘家互聯業者，皆未造成問題。中華電信在未與我方溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。

後續台灣大將依照NCC指示，與中華電信協調合理的網路保護機制，未來在自動判斷的基礎上導入完善的橫向聯繫與再確認機制，同時兼顧資安與用戶權益的保障。

中華電信 台灣大 NCC

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