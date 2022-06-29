Arm發表全新繪圖處理器 強化安卓手遊新視覺體驗

全球矽智財（IP）領導廠商Arm今日發表2022 全面運算解決方案（TCS22），提供多種級別的效能、能源效率與擴充性，以滿足不同終端產品市場所需的使用體驗。Arm也推出新旗艦繪圖處理器（GPU） 產品 Immortalis，這是第一款可在行動平台提供硬體級別的光線追蹤支援，實現更真實、且更沉浸的遊戲體驗。

Arm強調，TCS22發表的 Arm IP組合，可讓開發透過多元組合，包括三款GPU及不同效能的CPU，和硬體IP、實體IP、軟體的系統IP等，可在各種不同的工作負載中，提升高達 28% 的效能，減少多達 16% 的功耗，大幅提升運算效率，並為使用者帶來全新的視覺體驗。

Arm強調，全新的全面運算解決方案，以開發人員對效能的取用、安全性與運算效能為三大原則，旨在為所有的消費裝置市場，提供極致的效能表現，協助合作夥伴運用優化的系統設計與實作持續突破極限。

其中攸關提升視覺體驗的繪圖處理器，Arm今年推出名為 Immortalis 的全新旗艦 GPU，它傳承自全球出貨量最多的 Mali GPU，並經過配置與強化後，可達成極致的行動 3D 體驗。

此外，Arm也推出嶄新的高階 Arm Mali-G715 GPU，它具備所有新型 GPU 都能支援的可變速率著色功能，可大大節省功耗，並進一步提升遊戲的效能。

Arm表示，去年推出 Mali-G610，它能為高階裝置提供持續的遊戲效能因而大受歡迎。今年的 Arm Mali-G615 將為更多的開發人員與消費者快速導入高階行動的應用場景、功能與特色。

Arm強調，最新推出的Arm GPU 產品組合是迄今為止效能最高的產品，與上一代相比，效能提升了 15%，彰顯 Arm 專注於確保最新的旗艦與高階智慧手機，能提供終端用戶所需的 3A 級大作遊戲體驗。這些嶄新的 GPU 也建構在效率極高的 Arm Mali-G710 GPU 的基礎上，能源效率提升了 15%，讓用戶可在移動中獲得更長的遊戲時間。

Arm也找來導入最新繪圖處理器的聯發科為其發聲。聯發科去年底發表的5G旗艦型手機即採用Arm最新的 Immortalis GPU 架構。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全說，Arm Immortalis GPU讓即時 3D 體驗的應用跨越遊戲領域之外。尤其Arm技術馳名的持續效能與能源效率，與 Unity 聯手之後，將釋放創作者的潛力，讓他們運用高品質的 3D 視覺體驗，栩栩如生地呈現創新與身歷其境的內容。