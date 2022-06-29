SEMI攜手聯電、鴻海串聯車用半導體供應鏈 開創新局

SEMI 國際半導體產業協會今（29）日發表「SEMI Auto IC Master車用晶片指南」，攜手台灣車用半導體晶片業者及上下游供應廠商，提供完整晶片解決方案，透過更有效且緊密的合作關係，積極連結汽車產業鏈、布局全球車用晶片市場，進而推動車廠創新研發。

經濟部部長王美花、交通部常務次長祁文中、聯華電子榮譽副董事長宣明智、鴻海系統晶片設計中心副總經理劉錦勳，及SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸共同出席發表會，宣示助力台灣車用半導體產業開創新局。

根據Gartner資料指出，至2026年車用半導體年複合成長率將高達16.5%，包括電力控制、環境感知、車內外聯網、座艙影音、整合中控等需求將大幅增加未來汽車配置的功率半導體、感測元件、聯網元件、資通訊元件、AI運算晶片之數量，皆有助驅動半導體產業成長；電動車、自駕車、以及先進駕駛輔助系統(ADAS)等產品，車內包含的電子零件產值預期則將會在2030年增加50%。

「日前發生的晶片短缺問題，是對過去車用供應鏈合作方式的一種示警。因此，廠商們更需要強化與高科技產業供應鏈業者的合作結盟，確保供應鏈產能，以加速整個產品開發以及創新的進程。」SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析道，「SEMI長期致力於提供產業資源整合、技術趨勢交流的機會，除了成立全球車用電子諮詢委員會 (GAAC) 長期關注車用議題、舉辦國際車用晶片論壇外，打造如SEMI Auto IC Master車用晶片指南的溝通合作平台、串聯台灣及全球車用半導體晶片業及上下游供應鏈，將成為下一個十年至關重要的產業轉型契機。」

聯華電子榮譽副董事長宣明智表示：「『創新』是台灣引以為傲的精神、『效率』則是台灣得天獨厚的條件，在瞬息萬變的電動車產業中，台灣的產業效率將可提供事半功倍的絕佳優勢。未來電動車將會用到更多的半導體，一輛電動車可能使用超過250顆晶片，相較傳統油車 40 顆大幅成長。因此，臺灣廠商應該在電動車產業中聯手，共同打造整合生態系，並在政府支持下前進世界盃。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉認為：「 《SEMI Auto IC Master 車用晶片指南》這一本書在今年只是起步，也代表我們利用新思維新做法來凸顯我們的核心能力，隨著新能源車產業的快速成長，《SEMI Auto IC Master 車用晶片指南》內容將會越來越豐富，也代表台灣產品的能見度將會大幅提升，讓世界看見台灣能夠為新產業帶來的價值！」

鴻海系統晶片設計中心副總經理劉錦勳分享：「未來新能源車對於半導體晶片的需求量將越來越多，在產業規格化、模組化的趨勢下，我們若能集結台灣IC產業的相關資訊，讓有興趣投入新能源車業者都能夠即時快速掌握車用IC產品訊息，將有助於更多國際車廠看見並採用台灣車用IC產品，也讓台灣更能抓住新能源車發展的契機。」