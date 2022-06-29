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中華電推5G+衛星專網解決方案 串聯國內外夥伴

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
中華電信表示，5G專網解決方案整合中華電信自行研發的5G智慧管+邊緣運算技術及EyeSee網路管理系統。圖／中華電信提供
中華電信表示，5G專網解決方案整合中華電信自行研發的5G智慧管+邊緣運算技術及EyeSee網路管理系統。圖／中華電信提供

中華電信（2412）29日宣布攜手諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、慧與（HPE）、亞旭電腦（Askey）、英菲達科技（iTC）等國內外網通與設備大廠，共同推出「攜帶式5G專網解決方案」，利用可攜式機箱搭載5G核心網路、基地台及衛星傳輸設備，以一卡皮箱的大小實現可任意移動隨時連網的攜帶式5G專網。

中華電信表示，目前攜帶式5G專網解決方案可解決荒郊野外，行進間的通訊需求，可支援20人至400人通訊，除專網內部通訊，也可透過光纖及衛星訊號對外連結上公眾網路，目前衛星服務以中高軌衛星衛星為主，未來低軌衛星落地合法，也可望支援低軌衛星。

中華電信表示，5G專網解決方案整合中華電信自行研發的5G智慧管+邊緣運算技術及EyeSee網路管理系統，可同時支援本地端內網及中華電信商用網路之語音與數據服務，兼具非獨立組網（NSA）與獨立組網（SA）架構支援的卓越相容性，並保有各網路設備彈性擴容、升級及部署空間，可滿足不同情境的應用需求。

中華電信認為，消防、救災應用以及中小企業均有需求。去年以來中華電信基及發展5G專網，去年累積超過30個企業用戶，現在則有超過50個企業用戶，且專網需求持續成長，今年第1季來自5G企業專網貢獻營收年增293%。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信自2020年起推動策略轉型，這三年中最重要的工作之一就是透過組織轉型優化組織架構，提供更優質的客戶導向服務。

簡志誠表示，今年初新成立的網路技術分公司，將中華電信行動、固網、數據及國際等網路專業團隊齊聚一堂，匯聚豐沛技術量能，全面提升對個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業群的技術整合支援。

簡志誠強調，此次推出的攜帶式5G專網方案，也是在網路技術分公司成立後，首次統整橫跨行動、固網、衛星、Wi-Fi等多項通信技術與網路資源，在很短的時間內就完成本次實機展示的攜帶式5G專網解決方案，發揮中華電信做為綜合電信業者的全面性與技術優勢，也代表中華電信在新的組織協同合作下，更容易拓展更寬廣的5G垂直應用領域，同時開創5G企業專網應用新格局。

中華電信表示，攜帶式5G專網解決方案，採用國內廠商英菲達科技代理的核心網路，可同時支援4G/5G、語音/數據、NSA/SA等強大功能，並且與慧與科技合作，在最小空間內提供最大的運算能量，一台伺服器上即可運行包括行動核心網路、中華自主研發的MEC邊緣運算技術與網路管理系統等。在無線接取網路（RAN）上，也整合了包括國外廠商諾基亞、愛立信以及國產5G設備商亞旭電腦的基地台等設備。

同時，中華電信強調，更利用本身在衛星通訊的技術優勢，將衛星廣闊的涵蓋特性與機動的連線能力整合進攜帶式5G專網解決方案，讓5G專網不再侷限於光纜傳輸可達固定場域，大幅擴展應用場域的範圍，更能即時前進在重大災變導致通信異常的區域，發揮緊急通訊的完整支援能力，強化提升5G專網的通信韌性。

中華電信表示，自2020年6月5G正式開台以來，持續投入5G建設，戮力為民眾提供最佳5G網路品質。身為電信龍頭，更期許以國內5G領頭羊角色，與垂直應用夥伴廣結同盟，帶動國內5G產業生態鏈之發展。未來，也將整合不同的5G應用，持續擴大5G企業專網的應用範圍。同時，中華電信對於促進台灣O-RAN產業發展亦不遺餘力，將持續與國內O-RAN製造商合作，進行完整驗證測試，推升產品競爭力，帶動國產5G設備與國際系統接軌，協助將落地化的豐碩成果推及到國際市場，達到共榮共好共贏的美好願景。

中華電信 5G 諾基亞

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