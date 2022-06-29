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宏碁轉型生活風格品牌 暑期實習生計畫招募履歷創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

全球疫情重整，各行各業皆面臨重新佈局及快速適應的挑戰，新世代對於職涯發展亦產生更多元的想像。近年來，PC品牌大廠宏碁（2353）著重生活風格品牌及智慧城市的發展，全面推動多重事業引擎，徵才方面亦以集團角度為出發，今年更獲頒天下永續人才獎項，推動台灣人才之永續發展。宏碁集團持續深耕校園，招募懷抱新鮮夢想創意的年輕人加入，今年實習生計畫獲廣大迴響，招募履歷徵件更是創下新高，集團內多元事業著重在不同領域的創新與研發，提供新鮮人面對瞬息萬變的產業舞台，也為職涯發展開創全新的視野。

宏碁全球人資長林弘道指出，很高興宏碁在徵才上的努力獲得天下永續人才獎項的肯定，共同培育及守護台灣人才。宏碁集團擁有企業資源和國際化部署，子公司產業多元，所提供的實習生計畫讓校園學子能真正參與企業內的實際工作，與正規部隊編制一起，讓組織有空間運用優質人力、採納創意，創造創新、創業的機會。

宏碁全球在160個國家均有營運，積極落實發展富創意及個人化的內部溝通平台，有效建立員工對經營團隊的信任以及集團文化，因而在今年獲頒天下永續人才獎項，並透過行動創造「永續共學」、「企業共榮」、「品牌共贏」三大效益。隨著宏碁的企業轉型，對於「新鮮人才」的渴望是目前企業最想延攬的對象，除了暑期實習生計畫外，宏碁今年更加深耕校園，將規劃學期中的實習活動、舉辦校園講座、履歷健檢及面試模擬等，協助大學一起共育未來人才所需的能力。

2022年宏碁實習生計畫總共招收近2,000件履歷，年成長86%，創歷年新高；此次，實習生計畫招募首度以完全線上方式進行，配合情境模擬，讓學生體驗在遠距辦公下的工作模式，挑戰學生的彈性與數位能力；在個人面試關卡則設計客製化考題，讓未來主管及實習生能真正了解學生與實習任務。成功入選的實習生將於7月4日正式上任，在為期2個月的時間裡，將參訪集團內子公司企業參訪、專業訓練課程及學習社團等活動，了解集團不同事業引擎的業務樣貌，宏碁更聘請專業老師安排不同方面的專業訓練課程，培養自身軟實力，增加社會競爭力；同時也讓學生可直接與高階主管進行面對面交談，獲取最寶貴的實戰經驗。

宏碁 實習

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