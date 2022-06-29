全球晶片短缺 龔明鑫：台灣不會提高售價而是額外增產

因為半導體晶片，台灣受到國際矚目，但目前全球晶片持續短缺，正帶團出訪美國的國發會主委龔明鑫接受美國華盛頓郵報專訪時表示，台灣在全球的供應鏈中扮演關鍵性的力量，但台灣從未利用這個力量提出不應該的要求，所以台灣不會提高售價，反而是額外增加產能，利用加班或其它型式去滿足這個額外的需求。

此外，外媒也關心晶片短缺原因，以及預估什麼時候此現象才能夠改善？對此，龔明鑫回應指出，數位轉型的過程中需要大量的晶片，比如汽車電動化或無人自駕車，需要大量的晶片或感應器，這是個很重要的發展。另外，過去汽車業的生產模式是採零庫存，但晶片需要提早預訂，才有辦法進入生產排程，如果沒有提早order，就沒有辦法供應。

至於晶片是否會持續短缺？龔明鑫認為，長期來看，全世界對晶片的需求是持續增加的，可能長達10~20年以上；但在台積電（2330）及其他半導體廠持續擴廠下，如車用晶片的短期需求可能會逐漸滿足，但長期來看，需求是持續增加的。

龔明鑫並指出，台積電的擴廠主要是在先進製程（5奈米、3奈米、2奈米）方面，也有部分是7奈米，成熟製程的部分可以移作生產車用，（成熟製程部分、28奈米）的擴廠主要是在南京及高雄。

此外，外媒也關心台積電及環球晶（6488）在美擴廠的相關計畫與進度。對此，龔明鑫表示，AIT已宣布環球晶在德州建廠計畫，如果美國晶片法案11月順利通過，就會投資，如果沒有通過，還是會投資但會視實際狀況啟動其他因應方案。

龔明鑫並提到，台積電的亞利桑那廠已經動工，代表台積電現在已經一直在投資了，這是基於對晶片法案通過的信任，已經先做了、錢已經先花下去了。且他們合作廠商也已經在投入。就像現在台灣的南部科學園區一樣，整個學校、房地產都會有連帶影響，附近學校有資工背景的畢業生都會被雇用。亞利桑那州也是如此，一個廠通常涉及好幾千個的工作機會。台積電將在美國雇用當地的工程師，然後送到台灣受訓後、才回到美國，依據媒體報導有中高階工程師約250人左右。

龔明鑫強調，台積電在美國蓋廠是一個新的嘗試，就是看看比較先進的這樣的製程離開台灣以後，是不是可以在其他國家也有發展的機會。不過，說實在話，這個案子美國的需要度是比較高，台積電算是義氣相挺。