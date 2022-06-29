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Arm台灣總裁曾志光染疫後 看未來數位體驗更高要求

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

Arm台灣總裁曾志光今（29）日表示，五月中自己也染疫，導致全家無法出門，連看醫生都無法，兩天後恢復還是無法出門；食衣住行育樂依賴手機、電腦，他深信確定未來這些依賴只會越來越高，數位體驗更高要求。

Arm今日舉辦「 2022 全面運算解決方案線上發表會」，曾志光開場經驗分享做上述表示。

曾志光表示，五月中染疫，導致全家無法出門，連看醫生都無法出門，開始找線上掛號，診所線上看診；兩天後恢復，但就算恢復還是無法出門。

曾志光說，疫情下生活食衣住行育樂只能依賴手機、電腦、電視，包括訂餐、上課、上班、看電影、玩遊戲等，他更加確定未來這些依賴只會越來越高，對數位體驗更高要求。

曾志光表示，數位轉型提升個人企業的生產力，目前數位體驗中，越來越多消費者希望終端裝置更逼真、更流暢的數位感受；視覺體驗也不是只在行動遊戲，涵蓋未來所有多媒體應用、元宇宙相關應用等，將重新定義人類數位體驗。

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