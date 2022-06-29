科技業大加薪現完美風暴！華碩7月上路、仁寶勝往年

科技圈搶人大戰開打，加上升息、通膨壓力鍋，今年「科技業集體結構調薪」早已醞釀完美風暴，華碩（2357）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）陸續有薪資調升行動，加薪時間更提前到上半年；先前台積電（2330）、聯發科（2454）早已率先提高本薪，預料高薪百強企業今年員工薪情都十分有看頭。

華碩往年都是第三季調薪，今年為強化留才力，提前至6月調薪，預計7月5日員工領薪就能知道調薪幅度。華碩官方並未公布調薪幅度區間等細節，但內部消息傳出，華碩今年綜合調薪幅度在4～7%之間，優於往年。本次調薪並側重年輕人才，另調升年輕新進員工起薪及實施結構性薪資調整，綜合來看，年輕員工的固定月薪調幅可上看雙位數百分比。

電腦產業2021年受惠疫情紅利，業績交出亮眼數據，分紅也大手筆，2021年華碩員工平均總年薪年增率超過20%，但因疫情紅利非常態，故華碩此波策略性調薪，有助於提升員工固定薪資所得，及強化員工向心力。

華碩內部公告並預告2023年1月起將針對初階職級員工調整薪資結構，以年薪不變前提下，本薪配比將拉高，強化對外薪資競爭力。員工轉職一般都以月薪做比較基準，華碩內部員工指出，低本薪高獎金結構將使員工即便年薪不錯，但月薪無法顯現競爭力，另外也考慮提高留任獎金額度。

華碩員工指出，員工薪資包含每月發放本薪與變動獎金，初級員工的變動薪資隨報到年份不同，比例不一，新制有統一本薪與變動薪資比達85:15意味，2023年起年薪中變動薪資比超過15%的薪水將歸入本薪中，讓基層員工月薪提升，年薪不變，有助於提振同職稱員工薪資在業界的競爭力，在不論營運高峰谷底基層都能維持一定所得。

和碩在4月也已經宣布調整薪資結構，將部分獎金歸入月薪中，使員工基本月薪水位上升超過10%，而緊接著7月和碩也將調薪，預料在通膨與利率雙漲下，今年調升幅度可期。

科技業大加薪潮來了，提前上半年開跑

勞動部29日將召開基本工資小組會議，勞工薪資是否要再調升引發熱議，而其實科技業每年都有績效考核及調薪節奏，今年多家電子五哥不約而同把加薪或調薪提前至上半年，彷彿有種恐怖平衡，深怕調薪晚於同業一步，就面臨流失人才壓力。

廣達今年3月宣布全員特別調薪3000元，這是半年內2度調薪，也使員工月薪瞬間提升近1萬元，這也是廣達多年來首度打破慣例（慣例為各員工工作滿1年就可依績效調整薪資，無統一調薪時間）齊頭式全面加薪。。

仁寶每年固定調薪3%，總經理翁宗斌宣布今年除固定加薪外還要「特調」，預計廣徵5000～10000人新血，仁寶29日已證實，過去例行是下半年調薪，今年也特地提前至4月，並於5月發放，連同「年度調薪」加上「特別調薪」在內，多數員工的平均加薪幅度達兩位數百分比。

台積電2022年調薪5～10%，高於去年3~5%，佳世達（2352）今年預估調薪5%，這個加薪幅度也比去年3.5%要高，友通（2397）今年也計畫調薪5%，比去年2～2.5%調薪幅度要高。

英業達（2356）預估今年調薪幅度在5%內，金像電（2368）預估調薪2.5~5%，中華電信（2412）2022年1月結構性調薪後，調薪部分估也有4%加薪幅度，比2021年只有加薪0.8%要好得多。