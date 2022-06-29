PC市場前景不妙 英特爾今年二降Alder Lake價格

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（集微網消息）據國外媒體報導，英特爾今年第二次降價Alder Lake CPU價格。消息人士表示，英特爾在第二季度將主要PC品牌的Alder Lake CPU價格下調了10%，並準備將其最新一代處理器（包括主流酷睿i5和高端酷睿i7芯片）再削減5%。

據稱，英特爾像這樣降低當前一代處理器的價格是前所未有的，通常這種降價衹發生在上一代處理器上，或針對特定利基市場的一小部分處理器。

由於全球經濟衰退的隂影迫在眉睫，PC行業出現一些下行的跡象。DigiTimes表示，H2 2022 PC訂單比預期的要弱得多。例如，5家頂級PC製造商準備將其7月份的訂單削減70-80%。

此前，AMD首蓆執行官囌姿豐在分析師日上表示，在經歷了兩年「非常強勁的PC市場」之後，今年市場增速將放緩。

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