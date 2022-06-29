年採購額600億美元 鴻海成半導體世界大買家

（集微網消息）鴻海集團半導體年採購額已超過600億美元，佔全球半導體採購市場規模比重超過10%；鴻海旗下工業富聯透過投資私募基金已收購 4 座封測廠。



產業人士分析，鴻海運用集團做為全球最大電子零組件買家的角色與採購能力，發揮極大化的議價空間，降低採購成本。

鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業勣目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團目標在半導體營收要超過新台幣1,000億元。

在5月31日擧辦的年度股東會上，董事長劉揚偉表示，在半導體方面，未來鴻海將積極打造自有半導體產能，自有、外包產能將會彈性運用，目標是要提供電動車與資通訊客戶不缺料的半導體方案，成為第一家具備不缺料供應能力的EMS廠與車用次系統廠。