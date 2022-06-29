全球服務器市場 Q3仍有小幅增長

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（集微網消息）TrendForce集邦諮詢最新研究顯示，ODM的生產計劃開始慢慢降溫，伴隨長短料周期顯著改善，服務器主板供貨商在第二季的備料力道已開始趨緩。因此，預估第三季全球服務器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度，主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。

TrendForce集邦諮詢表示，目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調服務器訂單的跡象，但自疫情起產業即面臨供應鏈問題，服務器端也持續受到短料供應有限影響，買方為了達成生產目標，紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨，促使不論大小規模的數據中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量，導致服務器市場出現超額訂購的現象。

TrendForce集邦諮詢認為，受到疫情影響，近兩年來全球服務器市場需求端大幅增長，但也造成供應鏈及物流的亂象，使得產業在不確定性中發展。今年下半年服務器需求雖受到長短料調節而存在下行風險，但全年服務器出貨量年成長率仍能達到約5%，反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下行影響，IT資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。

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