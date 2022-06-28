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馬不停蹄！鴻海劉揚偉今拜會泰國總理

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海集團董事長劉揚偉今日下午拜會泰國總理Prayut Chan-ocha。圖／泰國總理府提供
鴻海集團董事長劉揚偉今日下午拜會泰國總理Prayut Chan-ocha。圖／泰國總理府提供

鴻海集團董事長劉揚偉今（28）日下午拜會泰國總理Prayut Chan-ocha，雙方就泰國電動車發展方向，以及鴻海透過BOL（營運本地化）模式打造在地產業鏈策略，進行交流討論。

泰國總理對鴻海代表團一行人表示歡迎外，也邀請鴻海未來能多投資泰國，並表示政府會支持鴻海在泰國的各項投資計畫，包括電動車以及半導體等領域。

泰國副總理Supattanapon也在會中分享，泰國打造電動車環境、推動「30/30政策」零廢排放車輛的目標，並介紹泰國車輛產業的發展潛能。

劉揚偉也向總理強調，鴻海持續投資泰國的決心，透過BOL策略，協助當地汽車產業轉向電動車技術，進一步將泰國打造成電動車產業的重要樞紐，也希望泰國政府能持續支持。

鴻海在泰國的合作夥伴PTT（泰國國家能源集團），今日也一同參與拜會行程，未來，雙方將加速合作進展，共同創建電動汽車生態系統，讓泰國成為電動車的區域生產中心。

泰國 鴻海 電動車

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