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信用卡盜刷新手法曝光 金管會：留意1元消費簡訊

富采Micro LED擴產進行式 再砸6億元購設備

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

LED龍頭廠富采（3714）今年第1季就宣布由於看好未來MicroLED未來產業前景，該公司規劃持續擴產，該公司日前私募普通股完成定價之後，今（28）日富采代子公司晶電（2448）公告，向德國半導體工業設備大廠愛思強（AIXTRON SE）購入先進磊晶機器設備，總交易金額達6.73億元，未來將透過新晶圓廠達到Micro LED量產目標。

Aixtron SE為全球第一大MOCVD設備廠，全球市占率超過60％，為龍頭廠商，根據富采的公告，晶電本次取得的營業設備為先進磊晶設備，總計斥資6.73億元，並依訂單條件付款。

富采決議興建Micro LED專用6吋晶圓廠，為因應建廠、購置磊晶製程與晶粒製程相關設備等資本支出，董事會今年3月決議辦理現金增資、發行私募普通股，應募人包括面板雙虎群創（3481）、友達（2409）。

富采上周敲定私募現增股價格為51.82元，以其發行7,000萬股的規模計算，可望募集36.27億元，面板雙虎友達、群創參與認購，持股分別達17.31%、0.49%，資金到位之後，富采旗下增強持續拓展Micro LED領域能力。

富采先前在法說會上表示，該集團看好未來MicroLED產業需求及前景，但原本規劃的擴產步調並沒有這麼快，不過，近年來，全球科技產業相關設備交期大幅拉長，因此公司決定提前擴產布局因應，富采預期，明(2023)年客戶下單量可望小幅加溫，到2024及2025年，Micro LED產業需求將出現爆發性的成長。

LED 晶圓廠

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