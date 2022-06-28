鴻海劉揚偉東南亞行再增泰國 將持續投資當地

鴻海科技集團（2317）今（28）日針對泰國商務拜會相關說明，董事長劉揚偉在今日下午拜會泰國Prayut Chan-ocha總理，雙方就泰國電動車發展方向以及鴻海透過BOL模式打造在地產業鏈策略，進行交流討論。

鴻海表示，泰國總理對鴻海代表團一行人表示歡迎外，也邀請鴻海未來能多投資泰國，並表示政府會支持鴻海在泰國的各項投資計畫，包括電動車以及半導體等領域。

泰國Supattanapon副總理也在會中分享，泰國在打造電動車環境以及推動「30/30政策」零廢排放車輛的目標，並介紹泰國車輛產業的發展潛能。

劉揚偉也向總理強調，鴻海持續投資泰國的決心，透過BOL策略，協助當地汽車產業轉向電動車技術， 進一步將泰國打造成電動車產業的重要樞紐，也希望泰國政府能持續支持。

鴻海在泰國的合作夥伴PTT，也一同參與今日的拜會行程，未來雙方將加速合作進展，共同創建電動汽車生態系統，讓泰國成為電動車的區域生產中心。