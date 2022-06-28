力旺安全快閃記憶體IP通過聯電驗證 強化數據保護

力旺及子公司熵碼科技今天宣布，旗下安全嵌入式快閃記憶體矽智財（IP），通過聯電製程的矽驗證，將強化數據保護。

力旺表示，嵌入式快閃記憶體多用於儲存敏感數據、關鍵參數、韌體和程序代碼，一直是資安攻擊的主要目標之一。

力旺指出，為省去解密時間，達到即時執行的效率，儲存在嵌入式快閃記憶體中的程序代碼通常不做加密處理，使攻擊者有機會竊取產品機密。

熵碼科技的PUFef方案可同時實現靜態數據加密保護和即時執行，力旺表示，PUFef憑藉內置的信任根為聯電的嵌入式快閃記憶體技術平台提供數據保護。平台可滿足物聯網應用對性能和超低功耗的要求，以及程序代碼的即時加解密。

力旺資深副總經理盧俊宏說，隨著資安威脅日益增加，市場對安全儲存的需求不斷成長，透過力旺與熵碼的合作，客戶可以針對不同應用場景討論最佳解決方案，提高重要資產的安全保障。