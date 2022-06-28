快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

台積電中科擴廠環評 環委要求評估縮減面積後再審

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
圖為台積電中科廠。圖／聯合報系資料照片
圖為台積電中科廠。圖／聯合報系資料照片

配合台積電（2330）將於中科布局2奈米廠，科技部中科管理局提出「台中園區擴建二期開發計畫」，引進半導體產業，開發計畫環評今（28）日首度在環保署專案小組初審，環評委員要求評估縮減開發規模、降低用水量、用電量可能性，在9月底前補正再審。

科技部次長陳宗權今日也親自參與初審會議，他表示，台中具備人才薈萃、南北交通樞紐等優勢，吸引高科技廠商進駐，有助中部產業升級轉型，中科二期擴建希望引進半導體產業，維持我國半導體全球領先地位，懇請環評委員支持。

中科管理局表示，近年半導體先進製程突破，既有空間無法滿足廠商需求，需地孔急，因而提出中科二期擴建，面積約94.62公頃，其中預計有52公頃供半導體最先進製程設置四座廠房。未來預估引進就業人口4,500人，產值近5,000億元。

在用水方面，中科二期預計每日用水10萬噸，自來水公司已同意供給，中科並承諾，預計2027年至2028年將使用30%至70%再生水；到2035年，非生活用水將使用100%再生水。

用電方面，計畫用電量約975 MW（百萬瓦），中科承諾，半導體廠商將使用25%再生能源，2030年每年取得40%綠電，並以2050年使用100%再生能源為目標；此外也將採用最佳可行技術，削減製程排放，並每年盤查碳排。

不過環評委員指出，開發面積達到94.62公頃，幾乎接近100公頃的二階環評門檻，希望開發單位評估縮小開發面積的可能性，或是自願進入二階環評；此外由於半導體進駐，大幅增加的用水用電也受到關注，希望評估降低用水、用電的可能性等內容後，補正再審。

陳宗權表示，中科二期擴建用地的主體是高爾夫球場及靶場，兩者加起來就已80公頃，加上聯通面積等，合計就達94.62公頃，並非刻意要壓到100公頃以下，迴避二階環評，實在是受限於地形、用地特性等，會再評估看看是否有再縮減的可能性。

中科 半導體 環評

延伸閱讀

電價漲傳產業哀嚎：不是每家都是台積電

高鐵擬拉長營運時間、大增至280班次 今環評補正再審

熊市反彈暫停 台積電奮戰500元關卡

6/28【早晨財經速解讀】元大金殖利率上看7.7% 除息秀登場 貼息慘劇會重演嗎？台積電500元保衛戰 相對ADR有補跌效果？

相關新聞

恐衝擊中部用電加劇空汙 中科台中園區擴建環評要再審

為引進半導體及上中下游產業，科技部中部科學園區管理局擬推動中科台中園區擴建二期開發計畫，今天首度環評審查，但每年用電量高...

台積電中科擴廠環評 環委要求評估縮減面積後再審

配合台積電（2330）將於中科布局2奈米廠，科技部中科管理局提出「台中園區擴建二期開發計畫」，引進半導體產業，開發計畫環...

愛普高層人事異動 洪志勳將接任總經理

愛普*（6531）今日舉行董事會，會中通過總經理任命案，自7月1日起總經理一職將由原任IoT事業部資深副總經理洪志勳升任...

環球晶赴美投資有但書 徐秀蘭：晶片法案是關鍵

環球晶圓（6488）宣佈將於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas, USA）興建全新12吋矽晶圓廠。環球晶董事長徐秀蘭今（28）日強調，決定新...

2030年全球太空科技市值 保守估計10兆美元

有鑑於民間企業掌握越來越多的主動權，SpaceTech Analytics研究報告顯示，以最保守的線性增長速度預估，在2...

環球晶赴美設廠有但書 徐秀蘭：晶片補助法是重要變數

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日舉行線上記者會時表示，環球晶決定在美國德州設立12 吋矽晶圓廠，主要原因獲得美國各級政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。