台積電中科擴廠環評 環委要求評估縮減面積後再審

配合台積電（2330）將於中科布局2奈米廠，科技部中科管理局提出「台中園區擴建二期開發計畫」，引進半導體產業，開發計畫環評今（28）日首度在環保署專案小組初審，環評委員要求評估縮減開發規模、降低用水量、用電量可能性，在9月底前補正再審。

科技部次長陳宗權今日也親自參與初審會議，他表示，台中具備人才薈萃、南北交通樞紐等優勢，吸引高科技廠商進駐，有助中部產業升級轉型，中科二期擴建希望引進半導體產業，維持我國半導體全球領先地位，懇請環評委員支持。

中科管理局表示，近年半導體先進製程突破，既有空間無法滿足廠商需求，需地孔急，因而提出中科二期擴建，面積約94.62公頃，其中預計有52公頃供半導體最先進製程設置四座廠房。未來預估引進就業人口4,500人，產值近5,000億元。

在用水方面，中科二期預計每日用水10萬噸，自來水公司已同意供給，中科並承諾，預計2027年至2028年將使用30%至70%再生水；到2035年，非生活用水將使用100%再生水。

用電方面，計畫用電量約975 MW（百萬瓦），中科承諾，半導體廠商將使用25%再生能源，2030年每年取得40%綠電，並以2050年使用100%再生能源為目標；此外也將採用最佳可行技術，削減製程排放，並每年盤查碳排。

不過環評委員指出，開發面積達到94.62公頃，幾乎接近100公頃的二階環評門檻，希望開發單位評估縮小開發面積的可能性，或是自願進入二階環評；此外由於半導體進駐，大幅增加的用水用電也受到關注，希望評估降低用水、用電的可能性等內容後，補正再審。

陳宗權表示，中科二期擴建用地的主體是高爾夫球場及靶場，兩者加起來就已80公頃，加上聯通面積等，合計就達94.62公頃，並非刻意要壓到100公頃以下，迴避二階環評，實在是受限於地形、用地特性等，會再評估看看是否有再縮減的可能性。