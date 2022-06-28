愛普高層人事異動 洪志勳將接任總經理

愛普*（6531）今日舉行董事會，會中通過總經理任命案，自7月1日起總經理一職將由原任IoT事業部資深副總經理洪志勳升任，董事長陳文良不再兼任，洪志勳將負責業務拓展及營運管理，陳文良仍繼續擔任執行長及技術長之職，負責公司策略發展與新產品、新技術之開發，以使分工更趨完善。

愛普表示，希望透過專業分工，提升各部門及整體營運綜效，引領業績全力往前衝。

愛普現有產品事業可分為IoT及AI事業部。愛普主導全球IoT（物聯網）利基型記憶體市場，年出貨約10億顆，屬產業領導者及規格制定者。

其中IoT是近年來最重要的應用發展之一，根據總部位於德國的研調機構IoT Analytics的研究顯示，全球企業物聯網市場在2021年增長22%，達到1,579億美元，預計未來5年仍將持續增長，並預計至2027年市場規模將達5,250億美元。

愛普的AI事業部則正打造全新的市場和生態系，瞄準龐大AI人工智慧、高效能運算（HPC）等高頻寬需求商機，愛普則設計階段，提供客戶授權該公司開發的高頻記憶體VHM (Vey High-bandwidth Memory)矽智財在量產階段，並透過晶圓量產銷售，獲取收益；至於AI事業部，也接受客戶委託設計服務（NRE），愛普即透過雙引擎驅動，獲取穩定收益。

近期半導體市場受烏俄情勢發展緊張、通膨及新冠肺炎疫情封城等影響整體終端需求，讓下半年有不確定的因素存在，但愛普表示，IoT應用長期成長趨勢無虞，AI事業部生態鏈逐漸成熟，市場需求漸增，即便步伐略受總體景氣影響，愛普仍堅持致力於客製化高毛利產品解決方案之上。

愛普表示，強化公司治理、提升營運效能一直是愛普*致力的目標，不僅在今年股東會中選任前台積電發言人孫又文為獨立董事，加上原有的獨立董事葉瑞斌、劉容西及王瑄，共計四席，已逾董事總席次的半數；本次董事長與總經理間的權責分工，更進一步確保公司決策過程能有一定的制衡機制。