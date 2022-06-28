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總經等國際變因衝擊終端需求 野村保守看全球科技

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

野村最新出具長達61頁的大報告，分析科技股各重要次產業未來可能的表現。報告指出，由於總經等各大國際變因衝擊終端需求，因此保守看待未來18個月全球科技產業表現，建議擇優布局，台積電（2330）、鴻海（2317）等台系八大績優指標股入列「買進」名單。

報告指出，由於受到總體面的不利因素影響，下半年至明年科技各次產業面臨景氣逆風，如全球智慧機出貨量今年將衰退7.6%，筆電出貨量預估下滑11.5%。至於半導體，也是盛極而衰，現在應該處於高峰時期，到7月及8月應該會下調整個產業的獲利，明年半導體營收將下滑。

報告指出，野村對於科技股短期的憂慮可能已反映在股價上。不過，由於野村認為科技股將一直疲弱明年，因此整體來說對於科技股仍維持謹慎看法。

正面來看，野村認為伺服器市場可能是未來兩年較看好的次產業，在今年及明年的營收年成長率可能達10%，但總經的不確定可能增加下檔風險。記憶體供應商可能優先考量獲利及穩定獲利，將有助於降低營運利潤的波動。晶圓代工設備在未來18個月則可能逆勢成長，今年預估營收成長14.1%，明年則成長6.9%。

隨個股面臨獲利下修，因此報告建議擇優布局。在台廠中，台積電、鴻海、欣興（3037）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）、信驊（5274）、緯穎（6669）等均入列「買進」名單。

科技股 台積電 營收

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