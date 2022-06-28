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擺脫封控陰霾 外資估廣達6月筆電出貨量暴增55%

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

針對廣達（2382），外資出具最新報告指出，在中國大陸封控解除後，廣達6月營收表現將恢復成長，6月筆記型電腦出貨量將月增55%至620萬台，並預估廣達第2季筆記型電腦出貨量將季減21%、年減29%，「最壞的狀況已經過去」。

廣達先前股價因為受到上海封城影響，股價重摔到波段低點74.10元，不過6月股價持穩在80元關卡。外資以「Rolling over」為題，說明廣達接下來表現將超越近期的逆風。

外資預估，廣達6月筆記型電腦出貨量將月增55%至620萬台，受到封控影響，第2季筆記型電腦出貨量將季減21%、年減29%，廣達第2季營收為季減19%、年減6%。

但隨著封控逐漸恢復正常，預估6月份營收將恢復到年增10%，並在第3季度旺季時、加速至達到營收年增22%，外資認為「預計這將是股價的催化劑，因為最壞的情況已經過去」。

受惠於PC市場規模的擴大，廣達的筆記型電腦業務一直保持著每個月高於500萬台的水準，讓利潤率更具彈性，以應對筆記型電腦的下滑市場。依照敏感性分析表明，筆記型電腦出貨量每變化2%、就可能對收入/收益產生約1%的影響。即使在2022年筆記型電腦出貨量將年減21%的熊市的下，外資認為，PC出貨量下降對廣達影響有限。

儘管組件持續短缺，外資預計，廣達第二季度伺服器收入將季增3%、年增15%，到第三季度/第四季度將季增為30%/15%，今年伺服器收入將年增16%。雖然企業部門的需求前景仍不明朗，但廣達80%主要客戶持續經營在元宇宙生態系統、前景穩健，預計廣達伺服器2023年營收也將年增15%，進一步改善產品組合表現。

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