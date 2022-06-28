群創推出空壓機AI群控減碳 提升綠色轉型競爭力

氣候變遷已成為備受全球關注的議題，隨著淨零排放與碳中和趨勢席捲全球，群創（3481）持續提升綠色生產績效，推出空壓機AI群控減碳行動方案，以AI智慧技術布局，結合大數據與機器設備，投入綠色製程技術開發，從源頭設備，用數位科技精準掌握各環節的能資源資訊，強化碳管理的敏捷性，以邁向淨零目標。

空壓機AI群控減碳，以科技加速減碳淨零轉型

鑒於推動氣候變遷管理，群創以創新AI科技投入減碳行動，透過AI演算進行多台空壓機節流閥調節流量，避免壓力起伏浪費能源。空壓機有效運作，除了確保壓力穩定，亦可避免因壓力驟降導致能源損耗，精進能源使用效益。

空壓系統為製造業重要設備，若發生壓降，將直接影響製程生產，且當壓力降低 1 bar，能耗將可降低5～7 %，群創領先業界自2016年即導入空壓機群控功能，透過調節多台空壓機，降低系統平均壓力與單機操作壓力，有效減少壓力波動並提高系統效率，實際驗證每年已減少328萬度電，約當節省722萬元電費，節電效益達0.5 %，相當於1,818噸CO2e的碳排量。今年將持續擴增群控裝置，預估每年可再減少237萬度電，約當節省524萬元電費，節電效益將再提升0.3 %，每年再減少1190 噸CO2e碳排量。

群創Go green打造低碳轉型競爭力

淨零碳排已為成為企業邁向永續發展的必經之路，因應2050全球淨零趨勢，群創秉持一貫重視環境永續的意識和作為，積極落實3Gos永續發展策略，以「群創永續進行式」（Sustainability on the Go：3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing）環境、公司治理、社會三面向展開。其中Go green為群創3Gos永續發展的環境面核心策略，全力投入淨零碳排、綠色循環，將透過綠色製造、循環經濟、再生能源等作為，持續以創新技術追求能源與資源最佳使用效率，兼顧經濟成長與環境永續，提升企業綠色競爭力。