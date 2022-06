群創推出空壓機AI群控減碳 提升綠色轉型競爭力

氣候變遷已成為備受全球關注的議題,隨著淨零排放與碳中和趨勢席捲全球,群創(3481)持續提升綠色生產績效,推出空壓機AI群控減碳行動方案,以AI智慧技術布局,結合大數據與機器設備,投入綠色製程技術開發,從源頭設備,用數位科技精準掌握各環節的能資源資訊,強化碳管理的敏捷性,以邁向淨零目標。

空壓機AI群控減碳,以科技加速減碳淨零轉型

鑒於推動氣候變遷管理,群創以創新AI科技投入減碳行動,透過AI演算進行多台空壓機節流閥調節流量,避免壓力起伏浪費能源。空壓機有效運作,除了確保壓力穩定,亦可避免因壓力驟降導致能源損耗,精進能源使用效益。

空壓系統為製造業重要設備,若發生壓降,將直接影響製程生產,且當壓力降低 1 bar,能耗將可降低5~7 %,群創領先業界自2016年即導入空壓機群控功能,透過調節多台空壓機,降低系統平均壓力與單機操作壓力,有效減少壓力波動並提高系統效率,實際驗證每年已減少328萬度電,約當節省722萬元電費,節電效益達0.5 %,相當於1,818噸CO2e的碳排量。今年將持續擴增群控裝置,預估每年可再減少237萬度電,約當節省524萬元電費,節電效益將再提升0.3 %,每年再減少1190 噸CO2e碳排量。

群創Go green打造低碳轉型競爭力

淨零碳排已為成為企業邁向永續發展的必經之路,因應2050全球淨零趨勢,群創秉持一貫重視環境永續的意識和作為,積極落實3Gos永續發展策略,以「群創永續進行式」(Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)環境、公司治理、社會三面向展開。其中Go green為群創3Gos永續發展的環境面核心策略,全力投入淨零碳排、綠色循環,將透過綠色製造、循環經濟、再生能源等作為,持續以創新技術追求能源與資源最佳使用效率,兼顧經濟成長與環境永續,提升企業綠色競爭力。