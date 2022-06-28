環球晶赴美設廠有但書 徐秀蘭：晶片補助法是重要變數

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日舉行線上記者會時表示，環球晶決定在美國德州設立12 吋矽晶圓廠，主要原因獲得美國各級政府補助、客戶承諾及足夠水、綠電及人才支持，但她坦言美國晶片補助法案攸關在美設廠初期投資成本，是最重要的變數，如果晶片補助法案未如期通過，環球晶將會適時調整因應。

徐秀蘭雖未說明因應策略，但她今日說明，選擇在美國投資近20年來美國首座12吋矽晶圓，原因是在環球晶在5個國家有磊晶矽晶圓廠中，美國德州廠營運績效最佳，因此如果有美國政府補助，抵消初期在美國建廠成本偏高的不利因素，她有信心未來德州新12吋矽晶圓廠仍會有不錯的營運成效。

至於美國商務部提到環球晶將在德州投資50億美元，徐秀蘭表示，這是美國政府依據環球晶新廠總產能達到每月120萬片去估算，事實環球晶會採取分階段進行，雖然美國給的土地面積高達6萬多坪，是台灣的七倍大，但環球晶美國公司（GWA）初期可能會先建置好主體廠房，然後依照目前與客戶簽訂的長約以及所訂的設備，先行安裝，爾後再視客戶需求，逐步增加，不會一步到位。

徐秀蘭強調，新廠選在德州謝爾曼市(Sherman），原因離美國子公司GlobiTech只有600公公尺，其實這個投資案是在環球晶收購德國世創（Silitronic）破局後，即展開的B計畫，這中間也有亞利桑那州及俄亥俄州等不同州政府邀請環球晶前往設廠，但環球晶的經營團隊經評估美國相關單位補助、客戶需求、水、電及人力供應、以及就近供應可節省碳排放等因素綜合評估後敲定。

徐秀蘭坦承，美國晶片補助法案是否如期通過，確實是環球晶赴美設廠一項極為關鍵的變數，美國商務部長雷蒙多稍早告訴她這項法案將會很快通過，不過環球晶也會針對此變數，做好對應之策，萬一未在環球晶可承受的時間內通過，環球晶會適時調整。